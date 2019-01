Isola dei Famosi | gli schifosi insulti di John Vitale a Barbara D' Urso | Nemmeno ai

È successo in TV – 25 gennaio 2012 : inizia l'ultima Isola dei Famosi targata Rai 2 (VIDEO) : ?"Dopo 8 anni voglio gridare il mio più forte In bocca al lupo alla nona edizione di questo programma" è Simona Ventura (passata da pochi mesi a Sky) ad aprire l'edizione 2012 dell'Isola dei Famosi con un filmato di 'benedizione', non un'edizione come tutte le altre dato che è la prima senza la conduttrice che dal 2003 al 2011 ha portato avanti il reality show ma soprattutto è l'ultima targata Rai prima del suo passaggio 4 anni dopo a ...

Ascolti tv - Che Dio ci aiuti batte l’esordio de L’Isola dei famosi 2019 : Si ferma a poco più di 3 milioni l’esordio della nuova edizione de L’isola dei famosi, che conquista 3 milioni 62mila telespettatori con il 18,27%, mentre a conquistare la prima serata del 24 gennaio è la fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti 5 con 5 milioni 215mila telespettatori e il 22% di share. In particolare, 5 milioni 575mila telespettatori per il primo episodio, con il 21,40% di share, e 4 milioni 848mila telespettatori per il ...

Isola dei famosi - Taylor Mega e il tuffo bollente : senza reggiseno - maglietta trasparente. Da censura : La Mega comunque è già conosciuta nel mondo del gossip. La modella e influencer di 25 anni ha avuto infatti dei flirt con Flavio Briatore e il rapper Sferaebbasta . Isola, il tuffo di Taylor Mega: ...

John Vitale 'Nudo in tv'/ Il naufrago dell'Isola dei Famosi 2019 fa impazzire Luxuria e Cecchi Paone : John Vitale 'Nudo in tv', Il naufrago dell'Isola dei Famosi 2019 fa impazzire Luxuria e Cecchi Paone pronti a tornare in Honduras per lo schiavetto

Riassunto l'Isola dei famosi 2019 - prima puntata : la Marcuzzi riprende Mega e Brosio : La prima puntata de l'Isola dei famosi 2019 è stata a dir poco calda e ricca di colpi di scena. Fin dal primo minuto, Alessia Marcuzzi è entrata in studio agguerrita più che mai e ha bacchettato come si deve i concorrenti che hanno provato subito a fare polemiche. E così la padrona di casa del reality show ha prima smascherato in diretta Taylor Mega, dopodiché ha sbottato contro Kaspar Kapparoni e Paolo Brosio. Alessia Marcuzzi furiosa durante ...

Ascolti tv giovedì 24 gennaio - ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi ieri in sfida contro Elena Sofia Ricci Serata di grandi sfide a colpi di share quella di ieri, giovedì 24 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con la fiction Che Dio ci aiuti. La nuovo puntata della serie con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla quinta edizione, ha tenuto davanti al teleschermo 5.575.000 […] L'articolo Ascolti tv giovedì 24 gennaio, ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei ...

Jo Squillo diserta la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019/ Lutto per la naufraga : partenza rimandata : Jo Squilo assente durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019: la partenza della naufraga rimandata per un grave Lutto.

Isola dei Famosi - "Alessia Marcuzzi senza mutande?" La foto fa impazzire i social : "La signora non ha le mutande?". La domanda, indiscreta e in diretta tv, la pone la Gialappa's Band durante la prima puntata dell'Isola di Famosi 2019. E "la signora" è lei, la bellissima Alessia Marcuzzi che conduce lo show.In studio la conduttrice si è presentata con un vestito nero piuttosto corto, tacco alto, fisico mozzafiato e spacco inguinale. La Marcuzzi sul momento è sembrata imbarazzata, poi l'Isola dei Famosi è andata avanti come ...

Isola dei famosi 2019 - chi è Marco Maddaloni il Judoka trionfatore di Pechino Express : Si definisce “atleta e imprenditore” ed è noto al pubblico televisivo per aver trionfato nel 2013 a Pechino Express assieme al collega Massimiliano Rosolino: Marco Maddaloni, 34 anni, è parte integrante del cast dell’Isola dei famosi 2019, che ha preso il via ufficialmente il 24 gennaio su Canale 5 (in una prima puntata che ha svelato il vero ruolo di Alvin nella trasmissione). Campione di Judo di fama internazionale, è sposato con ...

Isola dei Famosi - Taylor sotto accusa : 'Stai facendo un gioco che non ci piace' : Già nella prima puntata andata in onda ieri sera su canale 5, Alessia Marcuzzi è dovuta intervenire per ristabilire l'ordine in questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Nel mirino della conduttrice è finita la giovane influencer Taylor Mega accusata di essere approdata nel reality show con un obbiettivo molto mediatico e commerciale. Il tutto a seguito della scoperta di alcuni video pubblicati sui social dalla naufraga prima di partire per ...

Isola dei Famosi 2019 - ascolti non entusiasmanti per la prima puntata. Concorrenti semi sconosciuti e scherzi che non fanno ridere. Ma la Marcuzzi funziona : La prima puntata della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha confermato la regola dei reality: i kick off sono televisivamente noiosi. Per l’assenza di dinamiche, per la lunga presentazione del cast e per un freno a mano ancora tirato. Il tentativo di smuovere le acque c’è stato anche se i difetti restano gli stessi: la durata monstre dalle 21.45 all’1.25 fa gridare a un sequestro di persona. E se è vero che ...

Isola dei Famosi - look mozzafiato per Alessia Marcuzzi. Ma gli slip? Smascherata dalla Gialappa’s : Attesa finita: l’Isola dei Famosi è partita. E per la prima puntata del reality Alessia Marcuzzi ha sorpreso tutti con un look mozzafiato. Niente abiti riciclati stavolta. La conduttrice non ha pescato vestiti dal suo armadio (indimenticabile quello da sposa sfoggiato nell’ultima puntata dell’edizione precedente) come lo scorso anno e per l’esordio della quattordicesima edizione dell’Isola ha scelto di sorprendere il suo pubblico scegliendo un ...

