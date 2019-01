Indicazioni rialziste per Gemalto

Indicazioni rialziste per Técnicas Reunidas : Chiusura del 21 gennaio Seduta decisamente positiva per il general contractor spagnolo , parte dell' Ibex 35 , che ha terminato in rialzo del 3,02%. Operatività odierna: Operativamente, il titolo è in ...

Indicazioni rialziste per Ivs Group : Chiusura del 16 gennaio Giornata fiacca per Ivs Group , tra i titoli del FTSE Italia All-Share , che chiude gli scambi con un trascurabile 0%, anche se il quadro tecnico di medio rimane positivo. ...

Indicazioni rialziste per British American Tobacco : Chiusura dell'11 gennaio Seduta decisamente positiva per British American Tobacco , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo dell'1,68%. Operatività odierna: Lo status tecnico di British ...

Indicazioni rialziste per MARR : Chiusura del 7 gennaio Seduta decisamente positiva per la società alimentare , parte del FTSE Italia Star , che ha terminato in rialzo del 3,13%. Operatività odierna: Le Indicazioni operative ...

Indicazioni rialziste per BBVA : Chiusura del 2 gennaio Risultato positivo per Banco di Bilbao , parte dell' Ibex 35 , che lievita dello 0,60%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto ...

Indicazioni rialziste per Generali Assicurazioni : Chiusura del 19 dicembre Seduta decisamente positiva per il Leone di Trieste , parte del FTSE MIB , che ha terminato in rialzo del 2,09%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'...

Indicazioni rialziste per Hca Healthcare : Chiusura del 6 dicembre Seduta negativa per Hca Healthcare , tra i componenti dello S&P-500 , che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,91%, ma che mostra un trend rialzista di medio ...

Indicazioni rialziste per Endesa : Chiusura del 6 dicembre Seduta negativa per la società energetica spagnola , tra i componenti dell' Ibex 35 , che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,45%, ma che mostra un trend rialzista ...

Indicazioni rialziste per E*Trade Financial : Chiusura del 4 dicembre A picco E*Trade Financial , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude gli scambi con un pessimo -8,03%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo. ...

Indicazioni rialziste per JP Morgan : Chiusura del 3 dicembre Risultato positivo per la società finanziaria con sede a New York , parte del Dow Jones , che lievita dello 0,91%. Operatività odierna: Le Indicazioni operative suggeriscono un ...

Indicazioni rialziste per Just Eat : Chiusura del 30 novembre A picco Just Eat , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude gli scambi con un pessimo -2,93%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo. Operatività ...

Indicazioni rialziste per Parmalat : Chiusura del 30 novembre Giornata fiacca per l' azienda di Collecchio , tra i titoli del FTSE Italia All-Share , che chiude gli scambi con un trascurabile 0%, anche se il quadro tecnico di medio ...

Indicazioni rialziste per Quanta Serv : Chiusura del 28 novembre Giornata fiacca per Quanta Serv , tra i titoli dello S&P-500 , che chiude gli scambi con un nulla di fatto, anche se il quadro tecnico di medio rimane positivo. Operatività ...

Indicazioni rialziste per Essex Property Trust : Chiusura del 27 novembre Risultato positivo per Essex Property Trust , parte dello S&P-500 , che lievita dello 0,76%. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di ...