Incidente sul Rutor | la vittima italiana è il pilota Maurizio Scarpelli

La Thuile - Incidente tra un elicottero e un aereo da turismo sul Rutor : 5 morti : L' incidente , secondo quanto riferito dal portavoce del Soccorso Alpino, è avvenuto a circa 3mila metri di altitudine. La dinamica non è stata ancora chiarita, così come non sono state rese note le ...

Zungri. Sabatino Mazzeo morto in un Incidente sul lavoro a Zambrone : Un impatto con il suolo è stato mortale per un operaio di 53 anni. L’ incidente sul lavoro è avvenuto a Daffinacello,

Enrico Ruggeri - Incidente stradale da brividi : «400 metri di testacoda sul viadotto» : https://www.instagram.com/p/BtBgn5XAwiA/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=5unomuwtc32eUn pauroso testacoda senza fine, per 400 metri, su un viadotto vicino Savona per il cantante Enrico Ruggeri. È stato lui stesso, sui social, a raccontare l'incidente stradale: la vettura è slittata sull'asfalto ghiacciato in testa coda per 400 metri prima di andare a schiantarsi sul guard rail che ha fortunatamente retto l'impatto. A bordo dell'auto tutti ...