Immigrati | Matteo Salvini | Avviata indagine della polizia sulla Sea Watch

Immigrati - Matteo Salvini : "Nel 2019 più espulsioni che arrivi in Italia per la prima volta nella storia" : Mentre le Ong e buonisti vari strillano alla violazione dei diritti umani e dei trattati internazionali, Matteo Salvini sciorina i dati sul saldo tra arrivi ed espulsioni, che per la prima volta nella storia è negativo. E' vero che siamo soltanto al 23 di gennaio, ma oltre a essere ben augurante, il

Emanuela Del Re - la viceministra grillina contro Matteo Salvini : "Gli Immigrati vanno ringraziati" : All'interno del governo Lega-M5s sta per riesplodere lo scontro sui migranti dopo le dichiarazioni del viceministro agli Esteri, la grillina Emanuela Del Re, palesemente in contrasto con la linea tenuta fino a oggi da Matteo Salvini e di fatto dal suo stesso governo. Da Malta, dove sta partecipando

Sondaggio Ipsos di Nando Pagnocelli : il 51 per cento degli italiani sta con Matteo Salvini sugli Immigrati : Con il caso della Sea Watch il tema degli immigrati è tornato centrale e favorisce, per quanto riguarda i consensi, Matteo Salvini. Secondo il Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, "un italiano su due (51%) è convinto che si debba mantenere una linea intransigente e impedi

Matteo Salvini - la sua linea sugli Immigrati era efficace. Ora con Conte e Di Maio riprenderanno gli sbarchi : C'è qualcosa che Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non hanno considerato. Il loro complotto contro Matteo Salvini si tradurrà infatti in nuovi sbarchi. E considerando che l'unico risultato positivo - a ...

Daniela Santanchè : "Matteo Salvini è stato scavalcato da Luigi Di Maio sugli Immigrati" : "Matteo Salvini si salva attraverso una narrazione che però ad ora non ha alcun riscontro nei fatti. Sull'immigrazione è stato scavalcato da Luigi Di Maio, ha vinto la linea del Movimento 5 stelle". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, interviene nel caso Sea Watch e spie

Sea Watch - Malta autorizza lo sbarco dei 49 Immigrati : vince la linea di Matteo Salvini : Malta ha autorizzato lo sbarco dei 49 immigrati che si trovano a bordo delle navi delle due Ong Sea Watch e Sea Eye. Lo ha annunciato il premier maltese Joseph Muscat. E' stato infatti raggiunto un accordo europeo per risolvere la situazione dei migranti bloccati da giorni in mare al largo delle co

Alessandro Sallusti - agguato a Matteo Salvini : "Dà lo stipendio a 200mila Immigrati" : Duecentomila immigrati prenderanno lo stipendio "grazie" al governo giallo-verde che, scrive Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Il Giornale, "sta vivendo sulla sua pelle la legge del contrappasso". Matteo Salvini, annuncia Sallusti, "approvando il reddito di cittadinanza, sta per dare il suo

Giuseppe Conte vuole prendere gli Immigrati della Sea watch - Matteo Salvini : 'Niente sbarchi - altrimenti...' : 'Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa', tuona su Twitter il ministro dell'Interno ...

Matteo Salvini - i dati sugli Immigrati : "Siamo a zero sbarchi nella prima settimana del 2019" : Mentre il caso della Sea Watch spacca il governo Matteo Salvini prova il successo della sua linea dura sugli immigrati snocciolando i dati record del Viminale. Con un post su Twitter il leader della Lega svela le cifre ufficiali sugli sbarchi: "Sbarcati dal primo gennaio all'8 gennaio 2019: 0 (zero)

Matteo Salvini implacabile con gli Immigrati e indulgente con i tifosi : implacabile con gli immigrati e indulgente con i tifosi. Matteo Salvini fa sedere il mondo sportivo attorno a un tavolo dopo il Santo Stefano nero della serie A: la notte di Milano contrassegnata dagli scontri fuori dal Meazza, che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli, e dai buuh razzisti al difensore del Napoli Koulibaly. Al termine della riunione il ministro dell'Interno, ricordando che va allo stadio da 40 anni, non annuncia ...

Sea watch - appello di Papa Francesco. Ma Matteo Salvini insiste : 'Porti chiusi agli Immigrati' : Il caso della Sea watch continua a dividere. Papa Francesco è intervenuto con un appello affinché vengano accolti i migranti e ha chiesto ai leader europei 'concreta solidarietà'. 'Da parecchi giorni ...

Sea watch - appello di Papa Francesco. Ma Matteo Salvini insiste : "Porti chiusi agli Immigrati" : Il caso della Sea watch continua a dividere. Papa Francesco è intervenuto con un appello affinché vengano accolti i migranti e ha chiesto ai leader europei "concreta solidarietà". "Da parecchi giorni 49 persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicur

Bruno Vespa - il retroscena bomba sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per gli Immigrati : Bruno Vespa rivela il retroscena sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo che il vicepremier grillino ha dichiarato che donne e bambini a bordo della Sea Watch con a bordo 49 immigrati possono sbarcare in Italia. Insomma, nota il direttore di Porta a porta nel suo editoriale su il Giorn

Bruno Vespa si schiera con Matteo Salvini : "Che cosa non vi hanno detto sugli Immigrati" : E' "insensata" per Bruno Vespa la rivolta dei sindaci. Matteo Salvini, scrive il direttore di Porta a Porta nel suo editoriale su il Giorno, "aveva già vinto la sua battaglia riducendo a 22mila gli sbarchi nel 2018 contro i 119mila del 2017, limitati anche grazie alla cura Minniti rispetto ai 181mil