Il voto su Salvini inguaia Di Maio Una trentina di senatori dalla parte dei giudici di

Salvini a processo - il voto che imbarazza i grillini : «Ma è un vulnus per il governo» : «No, no, non posso dire nulla perché non abbiamo ancora deciso». Proprio a Michele Giarrusso, senatore pentastallato, è toccato apprendere ieri da Maurizio Gasparri,...

Caso Diciotti - i leghisti rassicurano : “voto del M5s su Salvini? Vedrete - non ci sarà alcuna crisi”. L’imbarazzo di Fraccaro : Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, la parola passa ora al Senato. sarà Palazzo Madama a dover votare o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: in attesa che si esprimano i vertici del M5s, è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio ad ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Salvini - e Berlusconi - sul voto decisivo : corre da sola in Toscana : Di tempo da perdere per le trattative fiume, inchiodati al tavolo del centrodestra per scegliere i candidati alle prossime elezioni amministrative, Giorgia Meloni non ne ha più. Soprattutto in Toscana,...

Salvini - non ci sarà voto anticipato : ANSA, - MILANO, 11 GEN - "Noi rispettiamo uno per uno tutti gli impegni presi, per questo non ci saranno elezioni anticipate in base ai sondaggi". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier ...

Salvini all’attacco : “Su migranti non cambierò mai idea. Reddito di cittadinanza? Senza fondi per disabili non lo voto” : “Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la loro preSenza aiutano lo sporco lavoro degli scafisti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook. Dunque nessuno “arriverà mai con il consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all’interno del ...

Violenza stadi - Cicchitto : “Salvini vuole avere il voto degli ultras” : “La situazione riguardante il razzismo è la Violenza negli stadi e intorno ad esso sta avendo un andamento paradossale. Il ministro degli Interni Salvini è durissimo solo nei confronti dei migranti, non degli ultrà e neanche nei confronti dei razzisti-nazisti che si sono oramai fortemente insediati nelle tribune e nei territori circostanti. Così il ministro degli Interni ha escluso le uniche due misure immediate che possono ...

Pensioni - il piano di Luigi Di Maio per far crollare Salvini su quota 100 : la trappola prima del voto : La guerra sotterranea nel governo tra Lega e M5s rischia di stravolgere alcuni pilastri come reddito di cittadinanza e quota 100, con i leghisti sul piede di guerra per i continui assalti grillini ai provvedimenti che più stanno a cuore agli alleati di governo. In vista delle prossime Europee, ogni

Manovra - oggi il voto di fiducia. Salvini smentisce il rimpasto : 'Squadra che vince..' : Si inizia alle 17 con le dichiarazioni, un'ora dopo la chiama sulla fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. Il via libera definitivo non prima di domani -

Salvini : "Lega prima". Di Maio su manovra : "voto lo diano italiani" - : "Gli altri governi tagliavano e a Bruxelles applaudivano, noi abbiamo fatto il contrario", dice il vicepremier su Facebook. A chi gli chiede cosa direbbe ai vertici europei, risponde: "Che a maggio si ...

Manovra - bis Di Maio : dopo fact checking il quiz. Salvini : 'voto 7' - : dopo l'elenco con le cose fatte, il capo politico del M5s pubblica sui social una tabella con affermazioni vere o false che sono state dette sulla legge di bilancio. Il leader della Lega dà un buon ...

Manovra - Salvini 'Do voto 7 - è solo l inizio del percorso'. E Di Maio ripubblica la lista delle cose fatte : Al Pd, che ha intenzione di fare ricorso alla Consulta, dice: 'Ieri siamo stati in aula fino alle 3 di notte e sentire dare lezioni di buona economia e di italianità da chi ha portato l'Italia a ...