Il Sundance 2019 apre con Julianne Moore e Michelle Williams

(Di venerdì 25 gennaio 2019)hanno aperto l'edizionedelFilm Festival, il festival cinematografico dedicato al cinema indipendente ideato da Robert Redford, che si svolge ogni anno a Park City, nello Utah, Stati Uniti. Hanno presentato il film "After the Wedding", remake dell'omonimo film drammatico della danese Susanne Bier del 2006, in cui le due attrici sono protagoniste.Per entrambe, film di questo tipo e il cinema indipendente in genere sono fondamentali. "La nostra sensibilità è stata modellata proprio da questo genere di film - dice, sotto braccio con il regista Bart Freundlich - abbiamo costruito su questo la maggior parte delle nostre carriere quindi è normale che sia importante".E, aggiunge: "È divertente, non venivo qui da moltissimo tempo e invece ora mi sembra di essere in una grande casa del cinema indipendente ...