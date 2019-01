ilfattoquotidiano

: Ecco il segreto per ricevere meno offese su Twitter quando giocano Juve, Roma, Napoli, Inter, Milan. Nel preciso is… - zazzatweet : Ecco il segreto per ricevere meno offese su Twitter quando giocano Juve, Roma, Napoli, Inter, Milan. Nel preciso is… - ilfattoblog : Il segreto del successo in politica? Sollevare polvere - TutteLeNotizie : Il segreto del successo in politica? Sollevare polvere -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) In un passaggio magnifico, superbo, da leggere e rileggere, di quell’opera inimitabile che è La vita agra, nel capitolo più bello di quel libro, Luciano Bianciardi scrive: “Il metodo delconsiste in larga misura nel sollevamento della. È come certe ali al gioco del calcio, in serie C, che ai margini del campo, vicino alla bandierina, dribblano se medesimi sei, sette volte e mandano in visibilio il pubblico sprovveduto. Il gol non viene, ma intanto l’ala ha svolto, come suol dirsi, larga mole di lavoro”. Ecco, laitaliana è diventata l’arte di dribblare sei, sette volte se medesimi, alzare, senza avere – o quasi – nessun gol da segnare, senza avere una meta da raggiungere.Bianciardi dicevae marcare. A uomo o a zona. E che vuol dire marcare a zona? “La segretaria ideale dunque marca a zona, si sceglie un settore e lo fa ...