Il Segreto cambia orario | da oggi la telenovela comincerà 10 minuti dopo

Il Segreto anticipazioni : SEVERO cambia lavoro? Nuovi problemi in vista… : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) perderà ogni suo bene e sarà costretto ad investire il poco denaro di cui dispone in un’altra attività lavorativa. Come abbiamo già anticipato, il latifondista non se la sentirà di licenziare alcuni operai (cosa che in teoria si renderà necessaria per scongiurare una crisi di tipo economico) e, proprio per questo motivo, le banche pignoreranno il suo patrimonio. Il Segreto ...

Anticipazioni Il Segreto - da oggi cambia l'orario : soap in onda su Canale 5 dalle 16 : 30 : Buone e cattive notizie si alterneranno nella programmazione de Il Segreto, in onda anche oggi 7 gennaio su Canale 5. La telenovela spagnola ieri ha stupito i telespettatori andando in onda anche di domenica, proprio come accaduto per Beautiful e Una Vita. Tale programmazione dovrebbe essere mantenuta anche nel corso delle prossime settimane, grazie allo spazio rimasto libero per la riduzione dell'orario di Domenica Live. Il sabato, invece, non ...

Anticipazioni Il Segreto dal 6 all'11 gennaio - cambia il palinsesto : in tv tutti i giorni : Nuovo cambio di palinsesto per la soap opera spagnola Il Segreto, la quale continua ad essere uno dei programmi preferiti dal pubblico di Canale 5, conquistando l'attenzione di oltre 2.4 milioni di spettatori al giorno. Le Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap che vedremo in onda dal 6 gennaio 2019, rivelano che la soap andrà in onda sette giorni su sette, dividendosi tra Canale 5 e il prime time di Rete 4. Nuovo cambio di ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta cambia look - Antolina scompare nel nulla : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera in onda ogni giorno su Canale 5. Le Anticipazioni dal 1 al 4 gennaio, svelano che Julieta deciderà di cambiare aspetto, mentre Raimundo chiederà informazioni a Fernando su Donna Francisca. Infine Isaac sarà in pensiero per la scomparsa di Antolina. Il Segreto: Fernando denigra Prudencio Fernando consegnerà ad Irene e Severo una busta piena di soldi come regalo per il loro matrimonio ...

Il Segreto anticipazioni : MATIAS CAMBIA LOOK ma Marcela… : Pensieri negativi in arrivo per Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Eh sì: a sorpresa, la giovane tornerà a sentirsi “minacciata” dalla figura di Beatriz Dos Casas (Giulia Charm). Scopriamo insieme per quali ragioni la moglie di MATIAS Castañeda (Ivan Montes) avrà dei dubbi sulla sua serenità familiare… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio nel momento in cui Elsa Laguna ...