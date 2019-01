Il rover Opportunity della NASA festeggia 15 anni su Marte | nessun contatto da giugno 2018

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il 25 gennaio 2004 ilinviava il suo primo segnale dalla superficie di. Cugino di Curiosity,è partito il 7 luglio 2003 ed è atterrato sul pianeta rosso il 15fa.La durata inizialmente prevista per la missione era di 90 giorni, e l’agenzia spaziale statunitense non sperava che ilsarebbe sopravvissuto all’inverno marziano: invece ha continuato a funzionare ben oltre il periodo previsto, percorrendo dal 2004 oltre 45 km in 5mila giorni marziani.La ricorrenza è non del tutto felice, in quantonon puòrla: il, neldello scorso anno era rimasto senza energia a causa di una tempesta di polvere, ed è attualmente “a riposo” e lasta tentando di recuperarlo. “Al momento non conosciamo lo stato del. Stiamo facendo tutto il possibile per comunicare con, ma col ...