Il primo re | il film epico che narra le origini di Roma dal 31 gennaio al cinema

“Artemis Fowl” - primo trailer del film Disney diretto da Branagh : È uscito il primo trailer del film Disney diretto da Kennet Branagh "Artemis Fowl", ispirato al primo libro dell omonima serie firmata da Eoin Colfer, nelle sale italiane dal 19 settembre 2019. Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l'aiuto della sua fedele guardia del corpo ...

Il primo Re film al cinema : cast - trama - recensione - curiosità : Il Primo Re è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 31 gennaio 2019. La pellicola diretta da Matteo Rovere è un film di genere drammatico e di avventura del 2019, con Alessandro Borghi e Alessio Lapice. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il Primo Re film al cinema: scheda e ...

Birds of Prey sarà il primo film di una trilogia su Harley Quinn? : Che l’universo cinematografico legato alla Dc Comics punti moltissimo sul personaggio di Harley Quinn interpretato da Margot Robbie è acclarato già da tempo. Il suo ruolo all’interno di Suicide Squad è stato uno dei pochi elementi universalmente apprezzati del film del 2016 e da lì la decisione di dare grande risalto a una figura che nei fumetti è sempre stata invece ancillare del Joker. Un’altra conferma è venuta anche dal ...

Cinema : per CLIC - il primo selfiefilm della storia - in arrivo una “selfiedistribuzione” : Non è un gioco di parole: si intitola proprio così, CLIC, ed è il primo selfiefilm nella storia del Cinema, realizzato dal primo selfieregista che, ovviamente, è anche il primo selfieattore e selfiedistributore di tutti i tempi Milano, 14 gennaio 2019 – Come tutte le innovazioni è presto per sapere se farà tendenza o resterà un [...]

Cinema : per CLIC - il primo selfiefilm del cinema - in arrivo una “selfiedistribuzione” : Non è un gioco di parole: si intitola proprio così, CLIC, ed è il primo selfiefilm nella storia del cinema, realizzato dal primo selfieregista che, ovviamente, è anche il primo selfieattore e selfiedistributore di tutti i tempi Milano, 14 gennaio 2019 – Come tutte le innovazioni è presto per sapere se farà tendenza o resterà un [...]

Hanna : il primo teaser della serie tratta dall'omonimo film : Joel Kinnaman sarà invece Erik, un ex soldato mercenario che ha cresciuto per quindici anni sua figlia in una remota foresta che si trova nel nord della Polonia, isolato dal mondo che conosceva in ...

Arriva Clic - il primo film girato solo con Gopro e action cam : Per girare Clic, il primo selfiefilm della storia del cinema, sono state utilizzate dal protagonista, una Gopro e actioncam, che hanno documentato il suo viaggio negli stupendi paesaggi della Danimarca… Milano, 2 gennaio 2019 – Sono state svelate le tecniche estreme cinematografiche che hanno permesso di girare Clic, il primo selfiefilm della storia del cinema, [...]

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal primo al 2 gennaio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Filmati del primo volo del Tu-22M3M modernizzato - : Pubblicato il filmato del primo volo del bombardiere modernizzato Tu-22M3M. In precedenza è stato riferito che il volo è stato di modalità normale ed è durato 37 minuti a un'altitudine di 1500 metri. ...

È un cane il co-protagonista di Clic - il primo selfiefilm della storia del cinema : Milano, 24 dicembre 2018 -Si chiama Dastan, è un meticcio di rara bellezza, incrocio tra un pastore australiano e un pastore bergamasco e accompagna il protagonista di ‘Clic – 10 giorni guidato dal vento‘ per tutta la durata del film che è stato definito il primo selfiefilm della storia del cinema. Un viaggio avventuroso lungo [...]

È un cane il co-protagonista di Clic - il primo selfiefilm della storia del cinema : Milano, 24 dicembre 2018 -Si chiama Dastan, è un meticcio di rara bellezza, incrocio tra un pastore australiano e un pastore bergamasco e accompagna il protagonista di ‘Clic – 10 giorni guidato dal vento‘ per tutta la durata del film che è stato definito il primo selfiefilm della storia del cinema. Un viaggio avventuroso lungo [...]

Black Mirror : Bandersnatch è il primo film interattivo di Netflix : Dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi, il 28 dicembre è stato diffuso su Netflix Black Mirror: Bandersnatch, ovvero il primo titolo nella serie creata da Charlie Brooker dopo la quarta stagione uscita, sempre a sorpresa, alla fine del 2017. Si tratta di un film vero e proprio, della durata di un’ora e mezza, ma la sua particolarità maggiore è quella di essere un film interattivo. Anche questa era un’ipotesi che era circolata molto ...

È un cane il co-protagonista di Clic - il primo selfiefilm della storia del cinema : Milano, 24 dicembre 2018 -Si chiama Dastan, è un meticcio di rara bellezza, incrocio tra un pastore australiano e un pastore bergamasco e accompagna il protagonista di ‘Clic – 10 giorni guidato dal vento‘ per tutta la durata del film che è stato definito il primo selfiefilm della storia del cinema. Un viaggio avventuroso lungo [...]

Biancaneve e i Sette Nani - Rai 1/ Streaming video del primo film della Disney - oggi - 25 dicembre 2018 - : Biancaneve e i Sette Nani, il film in onda su Rai Uno oggi, martedì 25 dicembre 2018 diretto da David Hand e Perce Pearce.