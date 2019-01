Il presidente dell' Albania accoglie con favore l' inizio della costruzione base NATO

Il presidente dell’Osservatorio Internazionale Salute sugli Immigrati : “nessuno crede davvero alla chiusura dei confini” : Riguardo il tema dei migranti e Salute il Dott. Francesco Aureli, Presidente dell’Osservatorio Internazionale Salute, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “In quanto Osservatorio Internazionale Salute noi proponiamo di guardare alla migrazione con un paradigma completamente nuovo, come azione strutturale noi andiamo a vedere i benefici che la migrazione ...

L’ex presidente dell’Ucraina Viktor Yanukovych è stato condannato a 13 anni di carcere per alto tradimento : L’ex presidente dell’Ucraina Viktor Yanukovych è stato condannato da un tribunale ucraino a 13 anni di carcere per alto tradimento, a causa del ruolo che ebbe nella repressione delle grandi proteste popolari che ci furono nel paese tra la fine

Giornata Memoria - Il pensiero del presidente Bacchetta in ricordo della Shoah : ... da parte del Prefetto di Perugia, le "medaglie d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra". ...

Il risveglio dell'Etiopia e una donna presidente : ... l'Ethiopian Airlines, diventata nello spazio di due anni il fiore all'occhiello tra i vettori dell'Africa e uno dei competitor più importanti al mondo con 80 collegamenti internazionali e la terza ...

Il presidente della Corte dei Conti - Buscema : "C'è la necessità di sbloccare le grandi opere salvaguardando gli interessi del nostro Paese" : ... «una questione cruciale su cui tutti devono misurarsi» tanto più a fronte di una frenata dell'economia. Da dove nasce la vostra attenzione sulle infrastrutture? «Dalla necessità di sbloccare le ...

Venezuela in piazza contro Maduro - il leader dell'opposizione Guaìdo si proclama presidente : Il leader dell'opposizione e presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaìdo, si autoproclama presidente detronizzando Maduro nel giorno che ricorda la fine della dittatura di Perez Jimenez nel 1985. ...

Basilicata - si dimette il presidente della Regione Marcello Pittella : si vota il 24 marzo : Marcello Pittella si è dimesso da presidente della Regione Basilicata: l'esponente del Pd era stato sospeso dalla sua carica, sulla base della legge Severino, il 6 luglio 2018 in seguito all'indagine a suo carico nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità regionale. Le nuove elezioni si terranno il 24 marzo.Continua a leggere

'Ndrangheta in Val d'Aosta - spuntano i contatti tra il capo della "locale" e l'ex presidente Rollandin : Il nome dell'ex governatore, non indagato, ricorre una trentina di volte nel fascicolo: soprannominato "il testone", fa anche da paciere in una lite

Venezuela - il leader dell'opposizione si autoproclama presidente - Trump lo riconosce - Maduro denuncia il golpe : Trump , @realDonaldTrump, 23 gennaio 2019 Il resto del mondo Trump ha rivolto un invito anche alle altre Capitali occidentali: "Incoraggiamo altri governi dell'emisfero occidentale a riconoscere il ...

Huawei - la verità dello scontro tra Usa-Cina dopo l"arresto della figlia del presidente della società : L’arresto della figlia del Presidente di Huwaei voluto dagli Usa, effetti su Borse e mercati e significato nella rivalita Usa-Cina

Intervista con Laura Delli Colli vice presidente Fondazione Musica per Roma : Intervista con Laura Delli Colli vice presidente Fondazione Musica per Roma. Video a cura di NRCinema News

Venezuela - leader dell’opposizione Guaidò si dichiara presidente. E arriva il sostegno anche degli Stati Uniti : "Giuro di assumere formalmente i poteri nazionali dell'esecutivo come presidente ad interim del Venezuela fino alla fine dell'usurpazione, la creazione di un governo di transizione e lo svolgimento di libere elezioni": così il leader dell'opposizione Venezuelana e presidente del Parlamento, Juan Guaidò, ha dato un passo forse decisivo per far crollare il governo di Nicolas Maduro, la cui rielezione ad un secondo mandato è stata ritenuta ...

Venezuela - il leader dell’opposizione Guaido si autoproclama presidente. Maduro : “E’ un golpe” : Juan Guaido, leader dell'opposizione Venezuelana, si è autoproclamato presidente del paese. Pochi minuti dopo ha ottenuto il "via libera" di Stati Uniti, Canada e altri paesi sudamericani.Continua a leggere

Il presidente (prete) della Notre Dame University censura Colombo : "Ha portato la catastrofe" : Roma. Cristoforo Colombo è stato messo al bando anche dall’Università cattolica di Notre Dame, in Indiana. Con una lettera a studenti e professori, il presidente dell’ateneo, reverendo padre John I. Jenkins, ha fatto sapere che gli affreschi realizzati alla fine dell’Ottocento da Luigi Gregori saran