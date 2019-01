Il presidente della Corte dei Conti | Buscema | C' è la necessità di sbloccare le

Basilicata - si dimette il presidente della Regione Marcello Pittella : si vota il 24 marzo : Marcello Pittella si è dimesso da presidente della Regione Basilicata: l'esponente del Pd era stato sospeso dalla sua carica, sulla base della legge Severino, il 6 luglio 2018 in seguito all'indagine a suo carico nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità regionale. Le nuove elezioni si terranno il 24 marzo.Continua a leggere

'Ndrangheta in Val d'Aosta - spuntano i contatti tra il capo della "locale" e l'ex presidente Rollandin : Il nome dell'ex governatore, non indagato, ricorre una trentina di volte nel fascicolo: soprannominato "il testone", fa anche da paciere in una lite

Huawei - la verità dello scontro tra Usa-Cina dopo l"arresto della figlia del presidente della società : L’arresto della figlia del Presidente di Huwaei voluto dagli Usa, effetti su Borse e mercati e significato nella rivalita Usa-Cina

Il presidente (prete) della Notre Dame University censura Colombo : "Ha portato la catastrofe" : Roma. Cristoforo Colombo è stato messo al bando anche dall’Università cattolica di Notre Dame, in Indiana. Con una lettera a studenti e professori, il presidente dell’ateneo, reverendo padre John I. Jenkins, ha fatto sapere che gli affreschi realizzati alla fine dell’Ottocento da Luigi Gregori saran

Malagò incontra il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher : Il Landeshautpmann, infine, ha espresso la propria preoccupazione riguardo la proposta di riforma dello sport italiano, in particolare riguardo il futuro della collaborazione con il CONI. "Vi sono ...

Pranzi - cene e multe rimborsate con i soldi della 'Metellia' : a processo l'ex presidente : Approfondimenti Utilizzò l'auto del Comune per recarsi ad un incontro politico: assolto il sindaco Carione 16 gennaio 2019 Si sarebbe fatto rimborsare spese effettuate con la carta di credito della ...

Treno della memoria : il presidente della Provincia con i giovani pugliesi a Cracovia - Auschwitz e Birkneau : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Lega Pro - il presidente Ghirelli ha parlato del format della Serie B : “Al momento si va a 22 con i ripescaggi” : Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato del formato del prossimo campionato di Serie B “Al momento si va a 22 e si va ai ripescaggi. Se poi la B, cosa che mi sembra difficile, ci chiederà di andare al format a 20 squadre con 5 promozioni per la Lega Pro, a compimento e risarcimento del disastro di agosto, in ossequio alla firma sulle riforme data da Gravina, siamo d’accordo“. E’ quanto ...

Var in Serie B? Il presidente Balata vuole l’inserimento della tecnologia ai playoff : Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata ha chiesto a gran voce l’inserimento del Var nei playoff del torneo cadetto “Ho ascoltato con piacere le parole di Marcello Nicchi sul Var in Serie B con le quali non si chiude alla possibilità di utilizzare questo importante strumento ‘in una singola partita’. La considero una buona base per partire e iniziare a ragionare fin da quest’anno l’introduzione ...

Nasce a Marsala il secondo circolo della Lega. presidente è Fanny Montalto : 'Marsala, come la maggior parte dei territori della provincia di Trapani - dice Gelarda - sono stati quasi completamente abbandonati dalla vecchia classe politica. Ma c'è gente che nonostante le ...

La Corte Costituzionale della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la vittoria del presidente eletto Felix Tshisekedi : La Corte Costituzionale della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la vittoria di Felix Tshisekedi alle elezioni presidenziali dello scorso 30 dicembre. Il risultato elettorale era stato contestato inizialmente dalla Francia, dal Belgio e dalla Conferenza episcopale della Chiesa Cattolica

Serie BKT 20esima giornata pareggio a rete inviolate del Crotone che serve poco alla causa della salvezza. Le dichiarazione del presidente Vrenna : Crotone 0 Cittadella 0 Crotone (3-5-2): Cordaz, Sampirisi, Vaisanen, Marchizza, Rohden (Benali), Barberis, Molina, Firenze (Kargbo), Martella, Zanellato, Simy.

Squalifica Koulibaly – Ricorso rifiutato - le motivazioni del presidente della Corte d’appello Figc : Rigettato il Ricorso di Koulibaly per le due giornate di Squalifica: il presidente della Corte d’appello Figc spiega le motivazioni della decisione “Tutta la mia solidarietà alla persona per i cori, ma serve il rispetto delle regole. Le regole non le possono cambiare i giudizi“. Lo dice Piero Sandulli, presidente della Corte d’appello della Figc, in merito alla decisione di non accogliere il Ricorso del Napoli, ...