Il Parlamento greco ratifica l' accordo sul cambio di nome della Macedonia

Il Parlamento greco dice sì all'accordo per il cambio del nome della Macedonia : L'auspicio è che dopo quasi trent'anni di lotte il cambio del nome possa portare finalmente la pace. Il parlamento greco ha votato a favore dell"accordo con la Macedonia per il cambio del nome. Silgato la scorsa estate l'accordo prevede la modifica del nome della Macedonia in Macedonia del Nord, mettendo fine a una querelle decennale e aprendo l'ingresso di Skopje nella Nato e nell"Ue.Due settimane fa il parlamento macedone ha ratificato ...