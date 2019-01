Il nuovo singolo di Fiorella Mannoia è Il peso del coraggio | anche Amara tra gli autori

Audio e testo di Sola di Luis Fonsi - nuovo singolo dopo la collaborazione con Eros Ramazzotti : Sola di Luis Fonsi potrebbe essere la giusta prova per bissare il successo di Despacito, con il quale l’artista ha ottenuto una pioggia di visualizzazioni. Specialista in tormentoni, Luis Fonsi ha così deciso di tornare in radio con un nuovo singolo che andrà ad anticipare Vida, nuovo album di inediti che arriverà sul mercato a cominciare dal 1° febbraio. Il brano è rilasciato nelle radio di tutto il mondo il 25 gennaio, in versione ...

Luis Fonsi : è uscito il nuovo singolo “Sola” - che anticipa l’album “Vida” : Puoi dare un'occhiata anche al videoclip The post Luis Fonsi: è uscito il nuovo singolo “Sola”, che anticipa l’album “Vida” appeared first on News Mtv Italia.

Chris Brown : “Undecided” è il nuovo singolo dell’artista multiplatino che ha conquistato il mondo : Vincitore di Grammy, artista multiplatino, autore, produttore, attore e imprenditore, l’inimitabile Chris Brown torna con un nuovo singolo, “Undecided”, da venerdì 25 gennaio in radio. La nuova traccia prodotta dal leggendario hit-maker e suo collaboratore storico Scott Storch e co-prodotto da Avedon, conta già 15 milioni di stream su Spotify ed è la prima traccia estratta da “Indigo”, nono album in studio della star internazionale in uscita ...

“Dico bye bye” - il nuovo singolo di Emilio : ALL MUSIC NEWS “Dico bye bye”, il nuovo singolo di Emilio Emilio ritorna con un mood estivo e decisamente fresco per il suo nuovo singolo “Dico bye bye” brano che questa volta non porta la sua firma nel testo ma di due bravissimi cantautori (S.Magnani,S.Sacchi). Il brano esprime voglia di evadere di staccare la spina dalla routine quotidiana e vivere a 360° lasciandosi dietro pensieri negativi e tutto ciò che non ci fa stare ...

Karma : è uscito “Viaggia” - il singolo che anticipa il nuovo album “A.N.T.H.E.M.” : Alza il volume e ascolta qua! The post Karma: è uscito “Viaggia”, il singolo che anticipa il nuovo album “A.N.T.H.E.M.” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : la nuova regina del pop mondiale ritorna con il nuovo singolo “7 Rings” : Sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 25 gennaio “7 Rings”, il nuovo singolo di Ariana Grande. Il pezzo ha raggiunto più di 35,5 milioni di stream su Spotify raggiungendo la #1 della classifica Top50 Global e la #6 della Top50 Italia. Ariana Grande ha alle spalle un anno ricco di successi. L’album “Sweetener”, pubblicato ad agosto 2018, ha raggiunto la #1 nella classifica degli album più venduti in Italia, è salito in vetta nella ...

Audio e testo di Vengo in pace di Nesli - nuovo singolo in attesa dell’album e del tour 2019 : A due mesi esatti dall'uscita dell'album, Vengo in pace di Nesli fa da anteprima a quello che sarà il racconto portato nel disco che darà un seguito naturale a Kill Karma, rilasciato nel 2016 e che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2017 con Alice Paba nel duetto Do retta a te. Francesco Tarducci è quindi pronto a tornare alla carica con l'ultimo elemento della trilogia che aveva inaugurato con Andrà tutto bene e che ha ...

Ariana Grande : il nuovo singolo '7 rings' accusato di doppio plagio : Il nuovo singolo di Ariana Grande "7 Rings" ha debuttato il 18 gennaio con un video musicale tutto rosa, diamanti e champagne diretto dalla regista Hannah Lux Davis ed è già un successo. Numero 1 nelle itunes charts di più di 78 paesi (tra cui l'Italia in cui in questo momento è al sesto posto) , 5.2 milioni di streams su spotify nelle prime 24 ore e 51 milioni di views su youtube in soli tre giorni. Ariana Grande accusata di plagio Ma sono ...

Sweet But Psycho : nuovo singolo di Ava Max - si è rivelata una hit per la terza settimana : Il brano Sweet But Psycho della giovane Pop Star Ava Max, di 24 anni, ha sbaragliato la classifica radiofonica, raggiungendo per la terza settimana di seguito, la prima posizione sia in Inghilterra che in altri quattordici paesi, compresa l'Italia. La giovane cantante è apparsa nelle classifiche radiofoniche nel 2018, dopo aver partecipato nel brano del Dj francese David Guetta, Let It Be e poco tempo fa nella Hit, di Jason Derulo e Vice, Make ...

Canova : fuori ora il nuovo singolo “Goodbye Goodbye” : Ecco il videoclip ;) The post Canova: fuori ora il nuovo singolo “Goodbye Goodbye” appeared first on News Mtv Italia.

Per le strade una canzone di Eros Ramazzotti e Luis Fonsi : testo e significato del nuovo singolo : testo e significato di Per le strade una canzone, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti in rotazione radiofonica da venerdì 18 gennaio. Il brano, terzo inedito estratto dall’album Vita ce n’è, vanta la collaborazione con Luis Fonsi, star mondiale nota per la hit “Despacito”. In attesa del nuovo Tour, Eros Ramazzotti rilascia il nuovo singolo in duetto con Luis Fonsi E’ in rotazione radiofonica il nuovissimo singolo ...

Dimartino : due solitudini che s’incontrano per il nuovo singolo “Giorni buoni” : Da oggi è disponibile online il video di “Giorni buoni”, il nuovo singolo di Dimartino che anticipa l’uscita dell’album di inediti “Afrodite” – il primo per 42 Records in collaborazione con Picicca – prevista per il prossimo 25 gennaio. Protagonisti del video, diretto da Ground’s Oranges, sono gli attori Corrado Fortuna (già al lavoro con registi come Virzì, Tornatore e Allen) e Shary Taddei, coniugi anche nella vita, che ...

Esce “Leggenda Urbana” - il nuovo singolo di Mondo Marcio : È disponibile su tutte le piattaforme digitali "Leggenda Urbana", il nuovo singolo di Mondo Marcio, scritto e prodotto dal rapper milanese, all'anagrafe Gian Marco Marcello, con Gweedo Carbonyellow. "Leggenda Urbana è per chiunque non ha mai smesso di crederci: per ogni studente che vuole diventare il nuovo presidente, per ogni artista che non riEsce a dormire la notte perché l`ambizione (non il protagonismo!) lo divora, per ogni madre come la ...

Mondo Marcio : il nuovo singolo 'Leggenda Urbana' : ... Ufficio Stampa Vasco Rossi torna a riempire gli stadi con 'Vasco non stop live 2019' - LEGGI È possibile ascoltare su Spotify 'Mondo Marcio " Greatest' , http://radi.al/MondoMarcioGreatest , , la ...