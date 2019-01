Il grande bluff del M5s sulle trivelle | Boutade elettorale | gli emendamenti non

huffingtonpost

(Di venerdì 25 gennaio 2019) "Il sospetto è che sia tutta unafatta per placare le polemiche sorte intorno alle nuove autorizzazioni per cercare petrolio e gas nello Ionio". Mentre il decreto semplificazioni si avvicina all'approvazione in Senato, a monte dell'intesa raggiunta tra M5s e Lega sugliche sospendono i procedimenti in corso in attesa del nuovo piano aree, il costituzionalista Enzo Di Salvatore, padre dei quesiti del referendum 'No triv' del 2016, traccia un bilancio in negativo delle risposte arrivate dal governo gialloverde. Glipresentati a Palazzo Madama dal M5s, spiega Di Salvatore, "non sono un progetto serio di politica energetica, sospendono permessi e procedimenti in corso rimandando il problema seminando mille incognite anche per gli stessi investitori. Per giunta non aumentano nemmeno le royalties pagate dalle compagnie petrolifere! Ma solo i ...