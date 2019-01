Il governo stoppa la Sea Watch | Convocare ambasciatore olandese

ilgiornale

(Di venerdì 25 gennaio 2019) La nave Seaè entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. All'indomani del braccio di ferro (a distanza) con Matteo Salvini la Ong tedesca alza il livello dello scontro e torna a sfidare il Viminale nella speranza di forzare lo sbarco in Italia. A consentire all'avvicendamento a causa delle cattive condizioni meteo è stata la Guardia Costiera per garantire la sicurezza dei 47 immigrati che si trovano a bordo ormai da una settimana. Ma dalviene ribadita la linea di non farli sbarcare. "Siccome sulla Seac'è una bandierinache sventola - commenta il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli - gli olandesi trovino la maniera migliore per prendersi in carico i migranti".La Seaè affiancata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Per riparare ...