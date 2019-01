Il Corsera: “Il caso dell’arbitro Gavillucci dimostra che sul razzismo ha ragione Koulibaly”

ilnapolista

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Accolto il ricorso dell’arbitro Il Corriere della Sera dedica un ampio articolo all’arbitro che sospese Sampdoria-Napoli per i cori antirazzisti e poi venne a sua volta sospeso dall’associazione arbitri. Ufficialmente perché ultimo nella classifica di rendimento dei fischietti. Ieri, però, la Corte federale d’appello della Figc ha accolto il ricorso dell’arbitro romano (39 anni) che adesso torna a disposizione. Il presidente di categoria Nicchi non l’ha presa bene a ha annunciato che l’Aia (associazione italiana arbitri) potrebbe opporsi a questo provvedimento.Dichiarazioni che il Corriere della Sera definisce intempestive, “non si conoscono ancora le motivazioni della sentenza. E poi l’Aia è una componente della stessa Federcalcio che ha giudicato in favore di”.“Quell’episodio poteva diventare uno spot per ...