Il calciomercato oggi – Benatia chiede la cessione | il Milan chiude per Carrasco

calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:31 24 gen Corriere dello Sport: "De Paul all'Inter" Si apre con il mercato dell'Inter la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. "De Paul all'Inter" è il titolo di apertura ...

calciomercato 2019 : tutte le trattative e news di oggi 24 gennaio 2019 - : 08:05 Roma-Tonali, c'è la conferma di Cellino C'è sempre più attenzione attorno al nome di Tonali. La giovane stella del Brescia interesse a tanti club. La Roma è in pole position, come confermato da ...

Il calciomercato oggi – Clamorosa offerta per Dybala : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni di trattative di calciomercato, le squadre del massimo campionato di Serie A alla ricerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. E’ calda la trattativa tra il Napoli ed il Psg per il centrocampista Allan, il club azzurro non ha intenzione di privarsi di uno dei migliori calciatori in circolazione ma un’offerta sopra i 100 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al presidente De ...

calciomercato Barcellona - preso ufficialmente Frenkie de Jong : pioggia di milioni per l’Ajax : Il club blaugrana ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista, che si trasferirà in Spagna a partire dal prossimo luglio Frenkie de Jong giocherà nel Barcellona a partire dalla prossima stagione. Il club blaugrana ha ufficializzato l’acquisto dall’Ajax del centrocampista, che si trasferirà in Spagna a partire dal 1 luglio 2019. Il Barcellona pagherà al club olandese 75 milioni di euro, più altri 11 milioni in bonus. ...

Il calciomercato oggi – La bomba sulla Juve - scatenato il Genoa : Il calciomercato oggi – Sono ore calde di calciomercato non solo per gennaio anche anche per la prossima stagione, ecco la bomba dalla stampa spagnola in particolare ‘Marca’ e ‘Sport’: Marcelo vuole lasciare il Real Madrid in estate, e raggiungere l’amico Cristiano Ronaldo alla Juventus. “Se faranno un’offerta per me, dovete lasciarmi andare”, avrebbe detto il calciatore alla dirigenza dei Blancos. Al posto di Marcelo il Real ...

calciomercato Serie B e Serie C - oggi Baclet firma con la Reggina : doppio innesto al Lecce : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per quanto il Calciomercato di Serie B e Serie C, ecco il punto sulle trattative dalla rosea. oggi è il giorno di Tumminello al Lecce che aspetta anche Pucciarelli del Chievo. Il Crotone si assicura Machach e Golmet, il Carpi ne prende tre: Crociata, Rolando e Coulibaly. Il Livorno ingaggia Kupisz e ha in prova Izco. Il Perugia chiude per Carraro, il Brescia pensa a Munari, ...

calciomercato live : Cosenza e Salernitana hanno scelto il bomber - colpo Foggia : Prosegue con tantissime novità il Calciomercato di Serie B. Nelle ultime ore Il Lecce ha praticamente chiuso l'acquisto dell'attaccante Tumminello dall'Atalanta. Il giovane Tumminello, probabilmente arriverà in prestito secco fino a giugno e il Lecce ha preferito il suo acquisto, puntando su un giovane attaccante di prospettiva, a quello del più esperto Ceravolo che si era vociferato nei giorni scorsi. Bloccata la trattativa in uscita per ...

Il calciomercato oggi – Boateng al Barcellona! Mossa del Cagliari : Il calciomercato oggi – Clamorose novità di calciomercato che riguardano il campionato di Serie A, trattative a sorpresa nelle ultime ore. Kevin Prince Boateng lascia nuovamente l’Italia per trasferirsi al Barcellona, accordo raggiunto nella ultime ore: prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Ovviamente soddisfatto il calciatore ma anche il club neroverde, il direttore generale partirà nel ...

Il calciomercato oggi – Colpo a sorpresa della Juventus : Il calciomercato oggi – Novità a sorpresa sul mercato della Juventus, in particolar modo l’intenzione dei bianconeri almeno iniziale era quella di non intervenire nella finestra invernale. Adesso un cambio di rotta che può essere considerato inaspettato, secondo quanto riporta la rosea è fatta per il terzino sinistro Matteo Darmian che si alternerà con Alex Sandro, decisiva la volontà del tecnico Massimiliano Allegri, accordo con lo ...

calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : LIVE 08:50 20 gen La Fiorentina ha chiesto informazioni Lobotka del Celta Vigo , giocatore con cui ci aveva provato anche il Napoli. Empoli , idea Andreolli per la difesa; in uscita, trattativa con il ...

Il calciomercato oggi – Il nuovo Genoa dopo la cessione di Piatek [FOTO] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Il calciomercato oggi – La Fiorentina tenta il colpo - le ultime su Genoa e Frosinone : Il calciomercato oggi – ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino proprio un obiettivo ...

Il calciomercato oggi – Tutte le trattative in Serie A - sono ore caldissime : Il calciomercato oggi – Ultime ore calde per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, in particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti. Quella di ieri è stata l’ultima partita con la maglia del Milan per Gonzalo Higuain, quasi tutto definito per il passaggio al Chelsea, è arrivato l’ok anche dalla Juventus: prestito di 6 mesi con obbligo di un ulteriore prestito di un altro anno a determinate condizioni. Il Milan ha ...

calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : LIVE 15:54 17 gen Niente Serie A per Kabak: il difensore turco va allo Stoccarda Né Roma né Inter: Ozan Kabak , difensore turco classe 2000, passa ufficialmente dal Galatasaray allo Stoccarda . ...