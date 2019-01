Il bimbo nel pozzo da 12 giorni  Ancora 2 metri separano  Julen dai soccorritori|Live

bimbo caduto nel pozzo : soccorritori sempre più vicini a Julen - gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna : I soccorritori sono sempre più vicini a Julen, il Bimbo caduto in un pozzo in Spagna il 13 gennaio scorso: un gruppo di esperti si è calato nel condotto scavato per tentare di raggiungerlo. Nei giorni scorsi era stato scavato un tunnel verticale parallelo al pozzo, ed ora si sta scavando una galleria orizzontale che collega il tunnel al pozzo. La squadra speciale si è calata nella cavità in una gabbia metallica con bombole di ossigeno, ed ha ...

bimbo nel pozzo in Spagna : com’è caduto Julen Rosello - la dinamica : Bimbo nel pozzo in Spagna: com’è caduto Julen Rosello, la dinamica E’ una corsa contro il tempo quella della squadra di esperti che, nelle ultime ore, sta cercando di scavare un tunnel orizzontale per trarre in salvo Julen Rosello. Il piccolo sarebbe intrappolato a circa settanta metri di profondità, che saranno raggiunti tramite una cavità scavata in modo parallelo al pozzo in cui si trova il bambino. Julen Rossello ...

Spagna - bimbo caduto nel pozzo - oggi il giorno della verità : minatori a due metri da Julen : oggi, venerdì 25 gennaio, il mondo conoscerà le sorti del piccolo Julen Rosellò, il bimbo di 2 anni e mezzo caduto - ormai 12 giorni fa - in un pozzo nei pressi di Totalán (centro rurale alle porte di Malaga). Secondo gli aggiornamenti del quotidiano El Pais (che sta seguendo la drammatica vicenda dal primo giorno) i soccorritori sarebbero vicinissimi al recupero. Mancherebbero, infatti, solo poco più di due metri di terreno da scavare. Il ...

Com’è morto il fratello di Julen Rosario - il bimbo caduto nel pozzo : Quella dei genitori di Julen, il bimbo intrappolato nel pozzo, è una doppia tragedia: nel 2017 hanno vissuto la drammatica e prematura scomparsa di Oliver, il loro primo figlio, morto all’età di appena tre anni. Siccome questa notizia si è diffusa di pari passo con l’amplificarsi dei dettagli della sventura di Malaga, in molti si sono chiesti Com’è morto il fratellino di Julen Rosario.José e Victoria – o Vicky, come la chiamano gli amici – sono ...

“Non sentono nulla”. bimbo nel pozzo - i soccorritori sono giù. Cosa sta succedendo : Dopo 12 giorni potrebbe finalmente scriversi la parole fine sulla storia del piccolo Julen, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo nei pressi di Malaga. Un lavoro lungo e difficoltoso che ha impegnato centinaia di uomini e monopolizzato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Secondo le prime notizie, i minatori sono riusciti a scavare fino a questa mattina un tunnel di circa un metro e mezzo dei circa quattro necessari a raggiungere Julen, ...

bimbo caduto in un pozzo - i soccorritori sono entrati nel tunnel : ore di angoscia per Julen : Le operazioni di salvataggio di Julen continuano a Totalán, la località spagnola vicino Malaga ché è balzata alle cronache per la storia del bambino precipitato in un pozzo artesiano. La prima coppia di minatori è scesa in una capsula di metallo fino al tunnel verticale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 gennaio, come confermato dalla sotto delegazione del governo a Malaga. Il compito della Hunosa Salvage Brigade è di scavare a mano circa ...

Julen - il bimbo caduto nel pozzo in Spagna - ultime notizie. LIVE | : I soccorritori dovranno scendere in profondità e scavare a mano una breve galleria orizzontale per raggiungere il cunicolo dove si trova il piccolo. L'operazione dovrebbe essere completata entro 24 ore .È cominciata la fase finale del recupero di Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo nelle campagne andaluse, in Spagna. Si spera ancora, ma nessuno si illude: da quando, il 13 gennaio, è caduto in un pozzo abbandonato, largo 25 centimetri ...

bimbo nel pozzo - il dramma dei genitori di Julen tra bufale e polemiche per il costo dei soccorsi : «Neanche Dio può perdonarvi» : José Roselló e sua moglie Victoria, prima di avere Julen, avevano già perso un figlio, stroncato da un male incurabile a soli tre anni, nel 2007. Il nuovo dramma, con il loro...