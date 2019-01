Il 4 febbraio gli Awards vanno a cavallo con il Gran Gala di beneficenza

Sciopero benzinai 6 febbraio : gestori degli impianti protestano contro il Mef : Il mese di gennaio è ormai agli sgoccioli e verrà archiviato con le sue numerose proteste sindacali. Stando al calendario degli scioperi programmati, non mancheranno le agitazioni anche a febbraio. Tra gli stop più importanti, ci sarà quello dei benzinai. I sindacati accusano il governo di non aver rispettato gli accordi presi con il precedente esecutivo. La questione riguarda i rimborsi per i pagamenti con carte di credito, che il 'vecchio' ...

Campidoglio : sabato 2 febbraio evento del percorso ‘I Sabati in Campidoglio’ : Tema dell’iniziativa ‘Le buone pratiche’ Roma – Il prossimo incontro del percorso ‘I Sabati in Campidoglio’ si svolgerà sabato 2 febbraio presso la Sala Protomoteca del Campidoglio: l’iniziativa ‘Le buone pratiche’ rappresenterà un confronto tra Poses, insegnanti ed educatori, genitori e cittadini. Il ciclo di convegni è a cura dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, in collaborazione con la Commissione Capitolina ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Nasce Spike Volleyball - il primo videogioco sulla pallavolo! Appuntamento il 5 febbraio - rivoluzione negli eSports : Martedì 5 febbraio sarà una giornata importantissima per tutti gli appassionati di volley, da decenni gli amanti di questo sport attendevano un videogioco tematico ma non si era mai arrivati alla realizzazione effettiva. Tra un paio di settimane tutto cambierà e verrà presentato al pubblico “Spike Volleyball”, un videogame per Playstation, Xbox e computer sviluppato da Black Sheep Studio. L’universo dei videogiochi sportivi è ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Grazia Scuccimarra al Teatro degli Audaci a Roma dal 31 gennaio al 24 febbraio con lo spettacolo 'Così impari' : Coi tempi che corrono non ci sarebbe niente da ridere, ma con lei si ride comunque. Grazia Scuccimarra sarà al Teatro degli Audaci a Roma dal 31 gennaio al 24 febbraio con lo spettacolo 'Così impari'. ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Oroscopo Toro febbraio : buone stelle proteggono gli affari e l'amore : Non manca ormai molto alla fine di gennaio, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il segno del Toro durante il mese di febbraio? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno zodiacale. Il nuovo mese si rivelerà molto vantaggioso per il segno del Toro sotto tutti punti di vista. L’amore torna ad essere protagonista con la passione che si riaccende e sia le coppie che i single ...

Gestori Benzina - il 6 febbraio sciopero degli impianti : ... Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio riferiscono di aver comunicato la protesta già lo scorso 16 gennaio ai ministri dello Sviluppo Luigi Di Maio e dell'Economia Giovanni Tria. A giudizio dei ...

Alita " Angelo della Battaglia : l'anteprima esclusiva in versione 3D nei Cinema UCI il 6 febbraio : Tutti coloro che parteciperanno a questo speciale evento e che assisteranno agli spettacoli del film in programmazione dal 14 febbraio in poi presso gli UCI Cinemas, riceveranno in regalo il poster ...

And the winner is… lo sapremo il 24 febbraio. Ora le nomination agli #Oscar 2019 #oscar2019 : Uno dei momenti più attesi per tutti gli appassionati di intrattenimento, così come anche per chi lavora nel mondo del cinema è arrivato: le nomination degli oscar 2019 sono state comunicate per la loro 91esima edizione e come sempre assegnati dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Il 24 febbraio ci sarà la cerimonia vera e propria della “Notte degli oscar” con i film vincitori. Dieci nomination a testa per i film che ne ...

Adamo Dionisi in Suburra 2? Il nuovo trailer rivela tre grandi spoiler sugli episodi in onda dal 22 febbraio : Ad un mese esatto dal debutto dei nuovi episodi, Suburra 2 si mostra nel primo vero trailer, un lungo video di oltre un minuto in cui i dettagli e le rivelazioni non mancano a cominciare dalle grande risposta sulla presenza di Adamo Dionisi. L'attore che ha prestato il volto al re degli zingari nella prima stagione tornerà oppure no? La risposta è arrivata proprio poco fa nel nuovo trailer della serie ed è, in qualche modo, uno dei tre grandi ...

Oroscopo dell'Acquario : a febbraio tanti nodi da sciogliere - anche sul lavoro : Per i nati sotto il segno dell'Acquario, il mese di febbraio si profila come un periodo pieno di insidie e servirà, quindi, buon senso e pazienza per venire a capo di alcune situazioni complicate, che potrebbero delinearsi all'orizzonte fin dalla prima settimana del mese, secondo quanto previsto dall'Oroscopo mensile. L'Acquario e il mondo del lavoro, problemi in vista Una serie di difficoltà sono alle porte, in un ambito, quello lavorativo, ...

Gli Oscar in tv su Sky - dalle nomination alla cerimonia in diretta il 24 febbraio : Il momento che tutti a Hollywood e non solo aspettano con più ansia è arrivato: oggi, martedì 22 gennaio, dalle 14:15 ora italiana sapremo i nomi dei film, degli attori, dei registi che otterranno una nomination agli Oscar 2019.Per sapere quante nomination ha ottenuto Bohemian Rhapsody e con chi dovrà vedersela per conquistare l'ambita statuetta dorata, basterà accendere Sky Cinema Uno che dale 14:15 seguirà le nomination agli Oscar con ...