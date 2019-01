I satelliti del futuro sono (anche) sostenibili : (Illustrazione: Agenzia spaziale europea) Darmstadt (Germania) – Rispetto dell’ambiente e attenzione alla sostenibilità non sono certo i primi concetti che riecheggiano nella mente quando si parla di esplorazione spaziale e lanci di satelliti in orbita. Spesso tenuto sottotraccia, di sicuro meno sexy e appetibile ai media rispetto alle avventure dello Spazio, il tema dell’impatto ambientale si sta ricavando una fetta sempre più ...

OneWeb Satellites ha inviato i primi satelliti della costellazione verso il sito di lancio : OneWeb Satellites, joint venture fra Airbus e OneWeb, ha annunciato oggi la consegna dei primi satelliti per la costellazione OneWeb. I satelliti sono stati prodotti dallo stabilimento di OneWeb che si trova presso sito di Airbus Defence and Space di Tolosa e i primi sei sono stati spediti a Kourou per il lancio. Il primo lancio della mega costellazione è previsto per il 19 febbraio 2019 su un lanciatore Soyuz – il primo di una lunga ...

Terremoto Catania - Etna sorvegliato speciale : attivati i satelliti della costellazione italiana di COSMO-SkyMed : Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre alle 3:19 è stato registrato un Terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro in provincia di Catania. Si tratta della scossa più violenta da quando è cominciata, il 24 dicembre, l’eruzione del’Etna. Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, i tecnici dell’Agenzia Spaziale italiana hanno attivato, in modalità nominale, immediatamente, i quattro satelliti della costellazione italiana di ...

Dai satelliti NASA lo straordinario spettacolo di Appennino e pianura Padana con la NEVE : ecco gli effetti della nevicata di ieri [GALLERY] : 1/18 ...

Gli 'Eurofighter' dell'Aeronautica per lanciare nanosatelliti : Milano, 11 dic., askanews, - I caccia 'Eurofighter' dell'Aeronautica militare italiana verranno utilizzati come piattaforme di lancio per nanosatelliti da immettere in orbite basse intorno alla Terra, ...

Astrofisica : i satelliti Galileo provano la teoria della relatività di Einstein con estrema accuratezza : Il progetto Great (Galileo gravitational Redshift Experiment with eccentric sATellites), guidato dall’unità di ricerca Syrte presso l’Osservatorio di Parigi e dal centro tedesco Zarm, coordinato dal Galileo Navigation Science Office dell’Agenzia Spaziale Europea, ha ottenuto un eccezionale risultato, pubblicato su Physical Review Letters: i satelliti europei Galileo per la navigazione hanno dimostrato la relatività di Einstein ...

Osservazione della Terra : Thales Alenia Space supporterà le industrie aerospaziali coreane per lo sviluppo di una costellazione di 4 satelliti radar : Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi di aver siglato due contratti con Korea AeroSpace industries LTD. (KAI) e con Hanwha Systems Corporation, LTD. (HSC) per lo sviluppo congiunto di una costellazione di 4 satelliti radar ad alta risoluzione di Osservazione della Terra, nell’ambito del Progetto Korea “425 Project” della Agency for Defense Development (ADD) della Korea del Sud. Il Korea ...

Lo stormo di satelliti di Musk cambierà le regole dello spazio (per non fare la fine di Clooney) : Una costellazione artificiale e tanto, tantissimo traffico in orbita. Elon Musk ha il via libera per lanciare la sua flotta di 12.000 satelliti. Lo scorso marzo, Space X aveva ottenuto l'autorizzazione al varo dei primi 4425. Adesso la Federal Communications Commission, l'agenzia governativa americana per le comunicazioni, ha detto sì ad altri 7518. Una gigantesca rete che dovrebbero portare internet veloce ovunque, in qualsiasi ...

