I proprietari dei cani vanno a lezione di bon ton

Ladri di biciclette - vita dura. In soccorso dei proprietari arriva il Ciclo Registro : Presto il “lavoro” dei Ladri di biciclette potrebbe diventare più duro: infatti, Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo MotoCiclo Accessori) lancia il “Ciclo Registro”, un portale web dove sarà possibile registrare il numero di telaio delle biciclette vendute e produrre gratuitamente un certificato digitale di proprietà. Una proposta che arriva dalla due giorni di BiciAcademy, evento formativo dedicato ai negozianti delle settore ...

Barletta. Deiezioni canine e norme per i proprietari dei cani - le prime sanzioni : Nell’ambito dei controlli a Barletta sul rispetto delle norme di comportamento vigenti per i proprietari di cani, sono state elevate

Brasile - Bolsonaro toglie agli indigeni la gestione dei confini dei loro territori e la affida alla lobby dei proprietari agricoli : Jair Bolsonaro toglie la gestione dei confini dei loro territori alle popolazioni indigene e la affida alla ministra che rappresenta le lobby dei proprietari agricoli. E’ uno dei primi provvedimenti adottati dal nuovo presidente del Brasile a poche ore dalla cerimonia di insediamento. Bolsonaro ha tolto alla Fondazione Nazionale per gli indigeni (Funai) una delle sue funzioni più importanti e significative: l’identificazione e ...

NBA – Il co-proprietario dei Sixers elogia Kendall Jenner : “ha una buona influenza su Ben Simmons” : Michael Rubin, co-proprietario dei Sixers, ha spezzato una lancia in favore di Kendall Jenner, giudicandola un’influenza positiva nella vita di Ben Simmons, a differenza di quello che pensino i tifosi La storia d’amore fra Ben Simmons e Kendall Jenner non è stata accolta in maniera positiva dai tifosi dei Sixers. Secondo i supporters di Philadelphia, la ragazza avrebbe un’influenza negativa sul playmaker, come il resto ...

Ciclismo – Che spasso con Diego Ulissi in ritiro - Aru riprende tutto : il ciclista italiano si improvvisa proprietario del carretto dei gelati [VIDEO] : Diego Ulissi ed il carretto dei gelati: scene esilaranti dal ritiro della UAE Team Emirates La stagione 2018 di Ciclismo è terminata da poco ma i corridori sono già a lavoro in vista del nuovo anno di gare. Croazia, Spagna e tanti altri sono i luoghi scelti dai team del World Tour per i primi raduni per la preparazione fisica per la stagione 2019. La UAE Team Emirates di Fabio Aru sta lavorando sodo a Tarragona, in Spagna, dove tra una ...

Monte San Savino - AR - : ladri entrano in azienda - proprietario spara e uccide uno dei malviventi : Viveva all'interno dell'officina, perché aveva già ricevuto, per ben 38 volte, la visita dei ladri. Quando questa notte all'incirca alle 4 del mattino, ha sentito il rumore dei vetri infranti nei ...