Hockey ghiaccio | EBEL 2019 | Bolzano batte la capolista Vienna ed ottiene il quarto

Hockey ghiaccio - IHL 2019 : la finale Scudetto sarà tra Asiago Hockey e Rittner Buam : sarà tra Asiago Hockey e Rittner Buam la finale Scudetto della IHL – Italian Hockey League 2019. Dopo il pareggio dell’andata, infatti, i veneti hanno espugnato il campo di Val Pusteria, mentre Renon ha bissato il successo dell’andata contro Vipiteno. A questo punto le due contendenti se la vedranno sabato 26 gennaio per il match di andata, mentre domenica 27 sarà di scena l’incontro di ritorno che assegnerà il ...

Celo-manca - in versione su ghiaccio L'Hockey Como sull'album di figurine : ... in collaborazione con la Federghiaccio, ha deciso di pubblicare l''Album di figurine-Stagione 2018/19'.Un'iniziativa fortemente voluta per dare visibilità ad uno sport di lunga tradizione. Gli ...

Hockey ghiaccio - IHL 2019 : nelle semifinali di andata Renon passa a Vipiteno - Val Pusteria impatta ad Asiago : Si sono disputati i match di andata delle semifinali di Italian Hockey League 2019. Bellissimo 2-2 tra Asiago e Val Pusteria, mentre Renon è passato per 4-3 contro Vipiteno, ipotecando la finale. Asiago e Val Pusteria chiudono sul 2-2 al termine di una vibrante prima gara di semifinale con i veneti che riescono ad acciuffare il pareggio ad appena 17 secondi dal termine con Marco Rosa. Giovedì a Brunico sarà battaglia per il passaggio alla finale ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : colpaccio di Bolzano che vince in casa del Graz : Importante vittoria di Bolzano nella 40ma giornata del campionato austriaco di EBEL. Le Foxes si sono imposte in casa del Graz, seconda forza del torneo, con il punteggio di 2-1, allungando momentaneamente sul Salisburgo in quarta posizione ed aumentando il margine sul settimo posto che divide la Fase Vincitori da quella Sconfitti. Le Volpi partono subito bene trovando la rete del vantaggio a metà primo periodo con lo statunitense Matt ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : successi per Val Pusteria - Renon - Vipiteno e Asiago : Si sono disputati sei incontri valevoli per la Alps Hockey League 2019, con cinque compagini italiane sul ghiaccio. Vincono ancora, ma non è una novità, i Lupi della Val Pusteria, dopo un match durissimo in casa di Cortina. Vittorie anche per Vipiteno e Renon, mentre Asiago schianta il Bregenzerwald. I RISULTATI Wipptal Broncos Vipiteno – VEU Feldkirch 3-2 dopo shootout. Match decisamente combattuto alla Weihenstephan Arena con i padroni ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano strapazza i croati del Medvescak Zagreb e vede la Fase Vincitori vicina : Netta vittoria di Bolzano stasera nel torneo austriaco di EBEL: le Foxes si sono imposte in casa per 11-0 contro il Medvescak Zagreb, fanalino di coda della competizione e capace di subire la bellezza di 52 reti nelle ultime 5 sfide, quella odierna compresa. Con tale successo la compagine italiana mantiene il settimo posto, spartiacque tra la Fase Vincitori e quella Sconfitti, con 7 punti di margine, quando mancano solamente 5 giornate al ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria passa facile a Milano - Renon vince con Kitzbuhel - Asiago schianta Fassa : Si sono giocati sei incontri della 33esima giornata della Alps Hockey League 2019, con sei formazioni italiane impegnate. Val Pusteria prosegue nel suo cammino inarrestabile, vincendo in scioltezza anche a Milano, mentre Renon supera in maniera brillante Kitzbuhel. Asiago demolisce Fassa, mentre Gherdeina cade, lottando, sul campo dell’EC KAC II. RISULTATI 33esima GIORNATA Hockey Milano Rossoblu – HC Val Pusteria 0-5. La capolista ...

Hockey ghiaccio : Grandi Gladiators dominano i Bulls Torino : HC Aosta Gladiators " Torino Bulls 4-2 , 1-0, 1-1, 0-3, HC Aosta Gladiators: Mattia Joly, Andrea Melotto, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Davide Baraldi, Paolo Gisonna,...

Hockey ghiaccio - Alps Hockey League 2019 : Vipiteno vince facile contro Fassa e blinda i play-off : Un solo incontro disputato in questa domenica per la Alps Hockey League 2019, e si è trattato del recupero della 14esima giornata (giocata a novembre). La sfida odierna era il derby italiano tra i Wipptal Broncos Weihenstephan ed i Fassa Falcons. La formazione di Vipiteno ha vinto per 6-0 in assoluta scioltezza (terza vittoria nelle ultime cinque, con due ko al supplementare), confermandosi in una buona ottava posizione per una tranquilla ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano rimonta in casa di Znojmo e torna al successo dopo 4 ko : L’HCB Alto Adige Alperia spazza via, almeno momentaneamente, la crisi e vince per 3-2 in casa di Znojmo nella 38esima giornata della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Gli altoatesini, reduci da quattro sconfitte consecutive, risalgono la china e centrano un successo di capitale importanza, che li colloca in quinta posizione. In vetta alla classifica netto successo esterno (13-0) dei Vienna Capitals in casa dello Zagabria, quindi ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria vince lo scontro diretto con l’Olimpija ai rigori - Cortina espugna Milano - Ritten demolisce Fassa - successo anche per Asiago - sconfitta Gherdeina : Altra giornata di Alps League in archivio: in scena stasera l’attesissimo scontro diretto tra Olimpija e Valpusteria, che ha visto la squadra italiana legittimare il proprio dominio nella competizione, battendo gli sloveni ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, ora spediti a meno 19 in classifica. Successi esterni ampiamente prevedibili di Cortina e Ritten, rispettivamente contro Milano (2-5) e Fassa (0-10), buona prova anche di ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano ripresa nel finale e poi battuta al supplementare dal Klagenfurt : Per Bolzano arriva la quarta sconfitta consecutiva nella 37ma giornata del campionato austriaco di EBEL. Le Foxes si sono arrese in casa al Klagenfurt all’overtime dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e, con le battute d’arresto degli ultimi giorni, mettono a repentaglio la qualificazione alla Fase Vincitori, visto l’esiguo margine di 5 punti sul settimo posto. Le Volpi partono bene e trovano il vantaggio al minuto 13:20 ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria va che è una bellezza - Asiago espugna il campo di Gherdeina - vittoria esterna anche di Vipiteno su Cortina : Serata di Alps League ricca di azzurro quella di stasera: dei quattro match in programma, tre hanno visto in campo compagini nostrane. Valpusteria guida la classifica e continua ad essere imbattuta in casa (siamo a 16 su 16): a farne le spese stavolta gli austriaci del Bregenzerwald, battuti 4-1. Successi esterni, poi, per Asiago, che vince sulla pista di Gherdeina per 2-1, e Vipiteno, 3-2 a Cortina. Per la capolista Brunico l’incontro si ...