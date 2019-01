Gruppo Volkswagen - Nel 2020 il via alla produzione delle colonnine mobili

quattroruote

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Dopo aver annunciato la realizzazione di 12di ricarica con un progetto pilota a Wolfsburg, ilha infatti confermato il piano per l'avvio dellain serie dei power bank nello stabilimento di Hanover a partire dal.La fabbrica di Hanover dedicata alle infrastrutture dell'elettrificazione. A coordinare laè chiamata la divisioneGroup Components, che proprio ad Hanover sostituirà gradualmente l'attuale assemblaggio di scambiatori di calore per propulsori endotermici con quelli di componenti per le vetture elettriche. Le stazioni di ricaricada 360 kWh, capaci di fornire energia a 4 veicoli contemporaneamente grazie agli stessi pacchi batteria studiati per la piattaforma modulare Meb, saranno uno degli elementi cardine dell'elettrificazione, consentendo di garantire il servizio nelle aree non predisposte per ...