Governo giallo verde | tutte le divisioni e gli scontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle

Cosa intende Salvini quando dice che vuole una fase due del Governo gialloverde : Riunione oggi tra Salvini e i membri del governo della Lega. Non si tratta del primo incontro governativo al Viminale e non era questa l'occasione per fare scelte politiche. Ma il 'conclave' - tenutosi al dicastero dell'Interno e durato quasi quattro ore, proprio alla vigilia della congiunta M5s che si terrà stasera - è servito al vicepremier per fare il punto della situazione, riferisce chi era presente (sottosegretari, ministri e vice ...