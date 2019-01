Governo | Di Maio si esprime sulla Sea Watch | ' La invito a puntare la prua verso marsiglia'

Sea Watch - il Governo : "Vada a Marsiglia". Luigi Di Maio : "Convocare ambasciatore olandese" : È ferma a 1,4 miglia dal porto siciliano di Augusta, al largo delle coste orientali siciliane, la nave della Ong Sea Watch 3 con 47 immigrati africani a bordo. La decisione è stata presa giovedì 24 gennaio per mettere l'imbarcazione al riparo dalla tempesta che si sta abbattendo sulla Sicilia e sull

Matteo Renzi altra critica verso il Governo : “Lino Banfi meglio di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Luigi Di Maio - la strigliata di Giuseppe Conte : un retroscena esplosivo sul Governo : Le sparate di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista contro la Francia e il giogo colonialista sui Paesi africani con il franco CFA sono riuscite a far perdere la pazienza anche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese per tutta la giornata di ieri con una vera e propria crisi diplomat

Di Maio annuncia : «Lino Banfi rappresenterà il Governo nella commissione Unesco» : Lino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiSarà Lino Banfi a rappresentare il Governo nella commissione italiana per l’Unesco. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, all’evento M5s sul reddito di cittadinanza. «Ne approfittiamo per dare una notizia all’Italia che a me riempie di orgoglio: come Governo abbiamo individuato il maestro Lino Banfi. Lo abbiamo fatto patrimonio dell’Unesco». L’attore ...

Lino Banfi scelto dal Governo per la commissione Unesco. Di Maio : «Rappresenterà l'Italia» : Possibile che in un Paese come l'Italia non vi sia una figura più indicata e meritevole di ricoprire questo ruolo? Con questa ennesima boutade, il M5S certifica la sua enorme difficoltà politica e il ...

Governo - Di Maio : Lino Banfi rappresenterà Italia all'Unesco : Roma, askanews, - L'attore comico Lino Banfi rappresenterà l'Italia all'Unesco. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro Luigi Di Maio nel corso della kermesse per festeggiare il reddito di ...

Di Maio presenta Lino Banfi : “All’Unesco per il Governo”. E lui : “Prima solo plurilaureati. Che c’entro io? Porto il sorriso…” : “Benvenuti a questo evento che per noi è una festa sul reddito, una rivoluzione per il mondo del lavoro italiano. Voglio iniziare con un ospite speciale: il maestro Lino Banfi“. Luigi Di Maio ha aperto la presentazione show sul reddito di cittadinanza presentando l’attore pugliese, che rappresenterà il governo presso l’Unesco. “Quando mi hanno detto di volermi investire di questo incarico, mi sono chiesto ‘che ...

Luigi Di Maio - la poltrona pazzesca per Lino Banfi dal Governo : rappresenterà l'Italia all'Unesco : Il mio sogno è vedere le persone che sorridono anche quando fanno politica'. Banfi ha poi raccontato quando ha conosciuto Di Maio, suo grande fan: 'Questo ragazzo mi disse che sapeva tutti i miei ...

Il bivio di Salvini e Di Maio (e la foto con i cartelli diversi) A maggio scade il contratto di Governo : avanti così oppure... : Durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi il leader leghista mostra solo il cartello con «Quota 100» sulle pensioni, la riforma a cui tiene di più il suo elettorato

Reddito e quota 100 - ok del Governo Di Maio : norme anti-divano - nessuno abuserà del sussidio Le slide : E ancora, spiega Di Maio, si stimolerà l'economia perché 'chi non spenderà entro il mese i soldi con la card li perderà'. Ci saranno anche le pensioni di cittadinanza da 780 euro per i singoli a 1032 ...

Reddito e quota 100 - ok del Governo. Di Maio : norme anti-divano - nessuno abuserà del sussidio : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Conte. Questa è «una tappa fondamentale per questa esperienza di...