Golf GTI TCR | il mito alza l’asticella – FOTO

Volkswagen Golf GTI TCR : dalla pista alla strada con 290 CV [FOTO e PREZZO] : La Casa tedesca apre gli ordini per la nuova versione sportiva dell’iconica Golf Il Costruttore di Wolfsburg ha dato il via alle vendite in Germania per la nuova Volkswagen Golf GTI TCR, proposta a partire da 38.950 euro e ispirata al campionato automobilistico TCR International Series. Presentata sotto forma di concept al Worthersee 2018, la Golf GTI TCR risulta equipaggiata con un quattro cilindri 2.0 litri TSI da 290 CV e 370 Nm di ...

