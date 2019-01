Golf | Farmers Insurance | buon avvio Rahm

Golf - il 2019 di Tiger Woods comincia con il Farmers Insurance Open : l’americano lancia la sfida a Rose : Primo torneo nel 2019 per l’americano, che va a caccia di alcuni record da ottenere nel corso di questa stagione Tiger Woods debutta nel 2019 partecipando al Farmers Insurance Open (24-27 gennaio) in programma a San Diego, in California, sul percorso del Torrey Pines GC (South Corse), un campo che gli è particolarmente favorevole, dove ha vinto otto volte, sette in questo evento, l’ultima nel 2013, e una in un major (US Open, ...

Golf – Tiger Woods inizia il suo 2019 nel Farmers Insurance Open - torneo del quale è 7 volte campione : Tiger Woods inizierà il suo 2019 nel Farmers Insurance Open in programma a San Diego (California): nel torneo il Golfista americano è stato campione già 7 volte in passato Tiger Woods debutta nel 2019 partecipando al Farmers Insurance Open (24-27 gennaio) in programma a San Diego, in California, sul percorso del Torrey Pines GC (South Corse), un campo che gli è particolarmente favorevole, dove ha vinto otto volte, sette in questo evento, ...