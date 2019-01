GODIN ALL' INTER | PRIMO GIORNO IN NERAZZURRO Il difensore uruguagio ha sostenuto le

Inter-Sassuolo - Marotta allo scoperto sul futuro di Icardi e GODIN : L’Inter è in campo nella gara di campionato contro il Sassuolo, prima del match interessanti indicazioni di Marotta ai microfoni di DAZN: “Per noi il rinnovo di Icardi non è discusso, ci incontreremo. Non c’è nessun problema e dubbio che Icardi possa continuare con noi, si tratta di confrontarsi per mettere le firme sul contratto. Godin? L’Inter ha un appeal molto forte, tanti calciatori ci cercano e questo ci ...

Inter - Beppe Marotta si scopre sul mercato : dal rinnovo di Icardi all’arrivo di GODIN : Beppe Marotta ha parlato del possibile approdo di Godin all’Inter, così come del rinnovo agognato di Icardi “rinnovo di Icardi discusso? Discusso per voi, queste cose sono nelle dinamiche del calcio. Non c’è alcun dubbio che lui rimanga qui, noi siamo contenti di lui e viceversa. Si tratta solo di mettere le firme“. Beppe Marotta, parlando ai microfoni di Dazn, ha chiuso ogni chiacchiera in merito al rinnovo con ...

Inter - dalla Spagna nuovi segnali sull'affare GODIN : Come riporta La Gazzetta dello Sport , i media spagnoli confermano che l'uruguaiano è pronto a rispettare l'accordo preso con l' Inter per un biennale con opzione per il terzo anno a 5,5 milioni a ...

Inter-GODIN - ecco il sì del giocatore. Dalla Spagna confermano : INTER GODIN, Dalla Spagna arriva la conferma- Inter-Godin, un matrimonio che si farà. A nulla sono valse le dimostrazioni d’affetto dei tifosi dell’Atletico Madrid, a nulla sono servite le parole del Cholo Simeone che ha provato a convincere il proprio “caudillo” a rimanere alla base. Il difensore centrale uruguagio Dalla prossima stagione sarà un nuovo […] L'articolo Inter-Godin, ecco il sì del giocatore. Dalla Spagna confermano proviene ...

Calciomercato Inter – GODIN chiede di essere l’eccezione alla politica over 30 dell’Atletico Madrid : i tifosi sono dalla sua parte : L’Atletico Madrid e Godin continuano a lottare per il rinnovo del contratto: il difensore vuole 2 anni, la politica over 30 del club ne impone 1 più un altro opzionale. I tifosi intanto protestano in favore del giocatore Da diversi giorni l’Atletico Madrid e Diego Godin stanno intrattenendo una vera e propria battaglia per il rinnovo del contratto. La politica del club parla chiaro: il rinnovo proposto agli over 30 è di 1 anno ...

Calciomercato Inter - GODIN mette alla porta Skriniar? Gli scenari : Calciomercato Inter – L’arrivo di Diego Godin è certamente un grandissimo colpo da parte dell’Inter. L’ingaggio di un difensore centrale di questo calibro ha ancora più valore considerato il fatto che quest’ultimo giunge a parametro zero. Allo stesso tempo però l’approdo dell’uruguagio potrebbe significare anche la cessione di un centrale difensivo titolarissimo. È il pensiero […] L'articolo ...

GODIN all'Inter - Daniele Adani lo presenta : 'Un vincente che rifiuta la sconfitta' : Leadership naturale Così Adani su Sky Sport: "Per parlare di Godin, detto El Flaco, dobbiamo dire tre cose". Partiamo con la prima: "Sei diventi il capitano dell'Uruguay ed erediti la fascia di ...

GODIN all’Inter - Milinkovic-Savic resta alla Lazio : L'inter si porta avanti con il lavoro e mette a segno un primo colpo per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il difensore uruguayano Diego Godin che ha giugno arrivera' a parametro zero dall'Atletico Madrid. La societa' spagnola non vorrebbe far partire una delle sue bandiere e sta cercando una soluzione per trattenerlo, come ha confermato l'allenatore Diego Simeone in conferenza stampa, prima della sfida con il ...

GODIN all’Inter : arrivano conferme ma Simeone tenta il colpo di coda : “Godin e l’Atletico stanno cercando una soluzione”. Sono le dichiarazioni da parte del tecnico del club di Madrid Diego Simeone alla vigilia della sfida col Siviglia. “Il club sa bene cosa penso, e anche Godin. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti – ha ribadito Simeone -, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno. Se Godin dovesse restare con noi sarà per il ...

Inter - dall'Atletico Madrid arriva GODIN : Nel mercato dei parametri zero l'Inter sta per mettere a segno il primo colpo per giugno. Si tratta di Diego Godin capitano dell'Atletico Madrid . L'operazione non è chiusa, ma in dirittura di arrivo ...