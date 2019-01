Gli Usa vogliono chiudere il rubinetto petrolifero a Maduro

Resident Evil 2 Guida ai medaGlioni : Dove trovarli - come ottenerli e usarli : In Resident Evil 2 vi imbatterete all’inizio dell’avventura in una statua raffigurante una donna, la quale vi chiederà di introdurre alla base dei medaglioni, con i quali potrete aprire un passaggio segreto che vi condurrà nel garage e non solo. In questo articolo vi riportiamo Dove trovare i medaglioni, come ottenerli ed utilizzarli. Resident Evil 2: Guida ai medaglioni A seguire tutte le istruzioni per trovare, ...

Uomini e Donne - Giulia CavaGlià dopo la finta scelta : "Lorenzo? Delusa e derisa" : A poche ore dalla messa in onda della finta scelta di Lorenzo, il settimanale 'Uomini e Donne Magazine' ha raccolto il duro sfogo di Giulia Cavaglià che sembra rimasta piuttosto amareggiata dall'atteggiamento tenuto dal tronista durante tutta la puntata: Io purtroppo non sono abituata a esternare i miei sentimenti, ma credo che questo ormai si sia capito. E quando gli altri vedono questo lato di te pensano di poterti offendere senza ...

Davos : per Gli esperti è a rischio la crescita dell'economia Usa : L'Italia resta un'ossarvato speciale ma non è tra le minacce globali alla rescita indicate dal Fondo Monetario Internazionale all'apertura del summit

Ragusa - consiGlieri grillini su degrado zone cittadino : Ragusa, consiglieri grillini su degrado zone cittadine. Zaara Federico interviene su via Calipari e Alessandro Antoci su via Berlinguer

Migranti : sindaco Siracusa - cittadini pronti ad accoGliere in casa ospiti Sea watch : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Decine di persone, cittadini comuni, sacerdoti, associazioni, sono pronti ad accogliere i 47 Migranti a bordo della Sea watch al largo delle coste di Siracusa. A renderlo noto è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che rivela all'Adnkronos: "Nelle ultime ore ho ri

Usa - Russiagate : arrestato Roger Stone - il consiGliere di Trump : Intralcio all'attività di un pubblico ufficiale, falsa testimonianza e subornazione di testimoni, con queste accuse oggi l'Fbi ha arrestato in Florida Roger Stone, grande alleato del presidente Donald ...

Viaggio di Tria neGli Usa : incontrerà anche Mnuchin e Quarles : La settimana prossima, dal 28 gennaio al 2 febbraio, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria sarà in visita ufficiale negli Stati Uniti. Lo rende noto il Tesoro in una nota.

Gli stralli non c’entrano : forse a causare il crollo del Morandi è stato l’impalcato : Nuovo blitz della Finanza negli uffici di Autostrade, in quelli di Spea e nel distaccamento genovese del Mit. Gli investigatori cercano di capire in che modo, finora, siano state trattate da Autostrade le diverse criticità emerse anche in altri viadotti della rete. Qualcosa sembra non quadrare, infatti, nel sistema dei controlli: sono emerse valutazioni identiche l’una all’altra, “al punto da far pensare a rapporti quasi copia e incolla”, scrive ...

BaGlio-Piccolo : incendio Tmb causato da sovraccarico di rifiuti : Roma – “Nella notte del rogo del Tmb Salario la sindaca Raggi con la sua compagine gridarono al complotto. Cade la teoria della manina dei cinque stelle. Era un modo come un altro per dar vita al solito scaricabarile grillino. Ama come Atac quando le aziende non funzionano ci sono manine ignote che intervengono. È la linea del leader pentastellato Di Maio che guida il M5S in Campidoglio. La notte del rogo, nell’impianto erano ...

Ritrovato neGli Usa dopo 400 anni - il Cristo Portacroce di Giorgio Vasari è in Italia : Un dipinto del 1553 di Giorgio Vasari, da tempo considerato perduto, è stato identificato in un'asta negli Stati Uniti e sarà in mostra alla Galleria Corsini di Roma fino al 30 giugno 2019. Vero e proprio capolavoro del Rinascimento, il "Cristo Portacroce" rappresenta uno dei vertici della produzione dell'artista aretino.Continua a leggere

Mare in burrasca : la nave Sea Watch entrata in acque italiane a un miGlio da Siracusa : L'ingresso, secondo quanto si apprendedalla Guardia Costiera italiana, e' stato consentito a causadelle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e dellastessa imbarcazione.

Sea Watch - sfida a Matteo Salvini : entra in acque italiane - ancorata a un miGlio da Siracusa : La Ong Sea Watch sfida l'Italia e Matteo Salvini: la nave è infatti entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a un miglio a largo dalle coste di Siracusa. Secondo quanto si apprende, l'ingresso è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47

Maltempo e gelo neGli Usa : freddo polare nel Midwest : Ondata di freddo nel nord del Midwest, negli Stati Uniti: la colonnina di mercurio è scesa fino a -40/45°C sotto zero (incluso il fattore wind chill) in alcune zone del Wisconsin e del Minnesota e fino a -34/37°C nel Nord e Sud Dakota. Secondo le previsioni, l’ondata di freddo durerà fino alla prossima settimana: è inoltre atteso un ulteriore calo delle temperature a metà settimana. L'articolo Maltempo e gelo negli USA: freddo polare nel ...