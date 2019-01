Gli Stati Uniti chiedono al Kosovo di sospendere la tariffa serba

E’ terminato lo shutdown neGli Stati Uniti d’America : Tregua negli USA. Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il

Torre Annunziata - Droga - arrestati marito e moGlie. Sequestrati oltre 2mila euro : Controlli dei carabinieri a Torre Annunziata, Trecase e Boscotrecase. Impegnato anche il nucleo cinofilo di Sarno. Due le persone arrestate. In totale sono state effettuate 11 perquisizioni ...

Separare Instagram e Whatsapp da FacebooK : una petizione neGli Stati Uniti : Mark Zuckerberg, fondatore di FacebooK (Getty Images) negli Stati Uniti alcune fondazioni stanno chiedendo alla Federal Trade Commission (Ftc), l’autorità in difesa dei consumatori, che FacebooK sia smembrato, separando Instagram e Whatsapp, a seguito delle violazioni della privacy e dei dati degli utenti, che hanno avuto il via con lo scandalo Cambridge Analytica. I rappresentati legali di organizzazioni come Open Market Institute, Color ...

Alessandro Di Battista : "Senza Putin - in Venezuela ci sarebbe già stato l'intervento armato deGli Stati Uniti" : "Comunque la pensiate su Putin dovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale". Lo assicura Alessandro Di Battista che, su Facebook, prende posizione sulla crisi Venezuelana facendo osservare che "senza Putin già ci sarebbe stato un intervento armato Usa, che - annota l'ex parlamentare - non escludo purtroppo ancora del tutto"."Qua non si tratta di stare o non stare con Maduro. ...

MiGliaia di campioni di sangue infetto da Ebola sono stati persi : Centinaia di fiale di sangue contaminato da uno dei virus più letali al mondo sono stati irradiati, per renderli innocui, e successivamente rispediti indietro. Frigoriferi chiusi con un lucchetto Il ...

MotoGP - il numero 69 di Nicky Hayden sarà ritirato ad Austin per il Gran Premio deGli Stati Uniti : "Iniziando a correre sulle piste infangate, Hayden ha raggiunto la vetta massima dello sport che amava, grazie a una fusione tra etica lavorativa, umiltà e talento che lo hanno portato a eccellere ...

Cristiano MalgioGlio : “Maria Schneider? Siamo stati molto amici. E’ stata dimenticata da tutti e quando un’occasione bussò alla sua porta - si ammalò” : Uno dei pregi de La Repubblica delle Donne, l’appuntamento del mercoledì di Rete 4 con Piero Chiambretti e la sua combriccola, è che riesce a unire “il basso con l’alto”. Le trasformazioni di Giacomo Urtis con la storia di Maria Schneider. Già. E’ stato Cristiano Malgioglio (in tema di censure) a raccontare qualcosa in più della storia dell’attrice protagonista del film Ultimo Tango a Parigi, recentemente ...

L'evasione può costare 825 miliardi aGli Stati Ue. Maglia nera? L'Italia : rapporto della commissione europea 21 settembre 2018 Evasione Iva di 36 miliardi in Italia nel 2016, un quarto del totale in Ue Il peso dell'economia-ombra sulla crescita Il report, spiega Murphy al ...

Il Venezuela si sveglia con due presidenti. Tra l’incognita dell’esercito e il rischio di un intervento deGli Stati Uniti : Quella di giovedì sarà una giornata cruciale per il Venezuela: il Paese si sveglia con due presidenti, spaccato su due fronti, e non è facile immaginare quali saranno le evoluzioni. Anche se non è la prima volta l’opposizione anti-chavista cerca di rovesciare il governo guidato da Nicolas Maduro, questa volta ci sono alcuni fattori che possono segnare la differenza: l’appoggio internazionale e il ruolo dei militari. Dopo che ...

‘Ndrangheta in Valle d’Aosta - il gip suGli arrestati : “Lo scopo del progetto era prendere il potere e governare” : “Lo scopo di tale progetto dei membri del locale è chiaramente quello di prendere il potere e governare la Valle d’Aosta e, in ultima analisi, di favorire ditte e società legate o vicine all’organizzazione per ottenere lavori pubblici; in altri termini, controllare ampi settori della vita politica ed economica della Valle d’Aosta”. Così scrive il gip di Torino Silvia Salvadori nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato ...

Guaidó : “Il presidente sono io”. Gli Stati Uniti lo appoggiano. Venezuela con due leader : Due presidenti per il Venezuela con l’opposizione che spera sia la volta buona per porre fine a un governo ormai inviso alla stragrande maggioranza della popolazione. Il parlamento controllato dall’opposizione ha designato il deputato Juan Guaidó come presidente ad interim e questi è stato subito riconosciuto da Donald Trump, seguito a ruota dai go...

Venezuela - leader dell’opposizione Guaidò si dichiara Presidente. E arriva il sostegno anche deGli Stati Uniti : "Giuro di assumere formalmente i poteri nazionali dell'esecutivo come presidente ad interim del Venezuela fino alla fine dell'usurpazione, la creazione di un governo di transizione e lo svolgimento di libere elezioni": così il leader dell'opposizione Venezuelana e presidente del Parlamento, Juan Guaidò, ha dato un passo forse decisivo per far crollare il governo di Nicolas Maduro, la cui rielezione ad un secondo mandato è stata ritenuta ...

DaGli Stati Uniti al Perù - ecco il fronte anti Maduro : DALL'ITALIA Giuseppe Conte critica l’Unione europea al forum di Davos. Il premier: “L’euro non ha risolto i problemi dell’Italia. Dobbiamo essere più Uniti come europei: sogniamo un’Europa del popolo”. “Angela Merkel mi ha confermato che non si ritira dalla missione Sophia”, ha aggiunto il prem

Il presidente deGli Stati Uniti Donald Trump ha riconosciuto Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela : Il 23 gennaio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di riconoscere ufficialmente Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela, e di considerare il regime di Maduro illegittimo. Trump è il primo leader mondiale a riconoscere Guaidó come