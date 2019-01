Gli auricolari Louis Vuitton da 950 euro

Louis Vuitton Horizon - Gli auricolari wireless diventano di lusso : Louis Vuitton ha annunciato l'arrivo sul mercato europeo delle nuove cuffiette wireless Louis Vuitton Horizon, caratterizzate dal classico logo del brand francese. Questi auricolari nascono dalla collaborazione con il brand Master & Dynamic che si è occupato di ridisegnare l'estetica di uno dei propri modelli più riusciti – le MW07 – per convertirli con il look e lo stile di Louis Vuitton. L'azienda newyorkese specializzata nell'audio aveva ...

Sono firmati 1More Gli auricolari Bluetooth con cancellazione attiva del rumore e grande autonomia : Se siete alla ricerca di auricolari senza fili per le telefonate di lavoro, per ascoltare musica durante i viaggi, e non siete disposti a scendere a compromessi sulla qualità audio, in genere dovreste spendere cifre alte. Oggi potete risparmiare, prendendo in considerazione gli 1More Dual-Driver BT ANC con cancellazione attiva del rumore. Online si trovano a circa 130 euro (li trovate alla voce “1 più e1004ba-silver BT ANC Dual driver ...

Xiaomi sfida Apple - ecco i nuovi AirDots Pro : Gli auricolari wireless low cost : Somigliano un po' troppo agli AirPods, riproponendo una vecchia querelle. Ma promettono una discreta resa a un terzo del prezzo

Bang & Olufsen presenta Gli auricolari wireless Beoplay E8 2.0 : Bang & Olufsen annuncia al CES 2019 di Las Vegas i nuovissimi auricolari wireless Beoplay E8 2.0 con custodia di ricarica in pelle: ecco quali sono le differenze rispetto al primo modello. L'articolo Bang & Olufsen presenta gli auricolari wireless Beoplay E8 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Mavin Air-X - Gli auricolari wireless con un'autonomia record : Prima è stato il turno di Apple e Motorola, poi è toccato a Google, Huawei e Sony. L'addio al jack audio sullo smartphone è oramai una scelta trasversale che abbraccia numerose aziende produttrici, garantendo minor spessore e maggiore resistenza a polvere e acqua per il telefono. Ma soprattutto è l'ultimo chiodo sulla tomba degli auricolari che si intrecciano o delle cuffie che si impigliano e ti fanno restare ...

HTC regala Gli auricolari JBL a chi acquista HTC U12+ - U11+ e U11 : HTC annuncia la vendita di Natale, con gli auricolari JBL, del valore di 120 euro, in regalo per chi acquista uno dei più recenti flagship. L'articolo HTC regala gli auricolari JBL a chi acquista HTC U12+, U11+ e U11 proviene da TuttoAndroid.

Hyphen - Gli auricolari intelligenti con controllo touch e ricarica wireless : Unire alcune specifiche dei modelli premium al prezzo di un dispositivo entry level era l’obiettivo di Lorenzo Ferraris, numero uno di Rolling Square, nello sviluppo degli auricolari wireless Hyphen. Il design fonde linee organiche e bordi acuti, la connettività Bluetooth 5 favorisce il pairing istantaneo con lo smartphone, l’audio hd con cancellazione del rumore promette bene per l’ascolto e la resistenza all’acqua con la ...

Louis Vuitton pronta ad assecondare la moda deGli auricolari true wireless : lo svela l’FCC - con tanto di foto : Secondo quanto pubblicato dalla FCC, Louis Vuitton è pronta a lanciare sul mercato degli auricolari true wireless L'articolo Louis Vuitton pronta ad assecondare la moda degli auricolari true wireless: lo svela l’FCC, con tanto di foto proviene da TuttoAndroid.

Si addormenta con Gli auricolari del cellulare - 16enne morto folgorato : È morto a 16 anni per un banalissimo errore. L’incidente è avvenuto vicino alla città di Rembau, nello stato di Negeri Sembilan, in Malesia. Il ragazzo, Mohammed Aidil Azahar Zaharin, si è messo a letto e ha indossato le cuffie per ascoltare la musica, poi si è addormentato e al mattino successivo la mamma, 51 anni, lo ha trovato folgorato e con il sangue che usciva dalle orecchie. Chiamati i soccorsi, i medici non hanno potuto far altro ...

Tutta la tecnologia Bluetooth® 4.2 con Gli auricolari Speak GO By MySound : Il mondo della tecnologia mobile si muove molto velocemente, con innovazioni che nel corso degli anni cambiano le piccole abitudini della nostra vita. Fra le novità più determinanti dell’ultimo decennio vi è certamente la tecnologia Bluetooth®, che permette l’utilizzo di tanti accessori senza il vincolo dei cavi, proprio come nel caso delle cuffie… Che bello ascoltare la propria musica preferita in libertà! Ecco allora ...

Gli auricolari wireless Huawei FreeBuds 2 hanno un’app ufficiale prima del loro lancio : Nell'attesa che vengano lanciati gli auricolari Huawei FreeBuds 2, l'applicazione ufficiale è stata già trovata nello store del produttore cinese L'articolo Gli auricolari wireless Huawei FreeBuds 2 hanno un’app ufficiale prima del loro lancio proviene da TuttoAndroid.

Auricolari Bluetooth : i miGliori da comprare : Ormai c’è poco da dire: gli Auricolari Bluetooth sono il futuro dell’ascolto di musica in mobilità, e questo perché un apparecchio cablato è molto più scomodo da portare con sé rispetto a uno senza cavi. leggi di più...

