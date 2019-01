Giuseppe Rossi | ' Grato al Manchester United | qui ho ritrovato il sorriso Solskjaer ha

Doping - Giuseppe Rossi scagionato : respinto il ricorso della Procura : La Seconda Sezione del TNA ha respinto il ricorso proposto dalla Procura Nazionale AntiDoping per il caso Giuseppe Rossi. L'articolo Doping, Giuseppe Rossi scagionato: respinto il ricorso della Procura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Giuseppe Rossi - udienza sul caso doping : sentenza entro i prossimi giorni : Si è tenuta nella giornata di oggi l’udienza presso gli uffici del Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia, presso lo stadio Olimpico di Roma, in riferimento al procedimento d’appello relativo al caso Giuseppe Rossi, accusato di positività al Dorzolamide. Era stata avanzata una richiesta di un anno di stop “E’ stata un’udienza abbastanza lunga – ha osservato l’avvocato Maraja – La ...

Manchester United - Giuseppe Rossi segna e Ferguson lo applaude : Manchester - A Carrington le lancette sono tornate indietro nel tempo: Giuseppe Rossi segna in allenamento e Alex Ferguson applaude. A raccontare il siparietto è Ole Gunnar Solskjaer, ex compagno di ...

Il calciomercato oggi – Le bombe su Milan - Napoli ed il futuro di Giuseppe Rossi : Il calciomercato oggi – Manovre importanti in casa Milan ed in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Tutto è legato all’addio di Gonzalo Higuain, ormai certo considerando anche le parole di ieri di Gennaro Gattuso. Il futuro del Pipita è al Chelsea, serve anche l’ok della Juventus per portate a termine l’operazione. I bianconeri hanno chiuso le porte al prestito secco, si sta lavorando ad un prestito con obbligo di riscatto ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli fa i pronostici della prossima stagione : “Froome sarà ancora il numero uno - Moscon può diventare super - Thomas non si ripeterà” : La stagione 2019 di Ciclismo è ormai alle porte e si iniziano a fare i pronostici su cosa accadrà nel prossimo anno. Tra coloro che conoscono meglio questo sport troviamo Giuseppe Martinelli, uno dei direttori sportivi più importanti degli ultimi trent’anni. Da Marco Pantani a Fabio Aru, passando per Gilberto Simoni, Damiano Cunego e Vincenzo Nibali, la lista dei corridori diventati campioni sotto la sua guida è davvero lunghissima. In ...

Giuseppe Rossi è pronto a tornare : “Aspetto la chiamata giusta - a Firenze di corsa” : Giuseppe Rossi, attualmente svincolato, ha parlato ai microfoni di Lady Radio sostenendo come stia provvedendo a tenersi in forma in attesa di tornare in campo: “Mi tengo sempre in forma, allenandomi, e sto aspettando che arrivi il momento giusto, e la chiamata giusta, per tornare e giocare. Mi sento veramente bene, mi sto allenando con una squadra statunitense da 4-5 mesi e mi trovo bene con loro a livello fisico. Sono pronto per ...