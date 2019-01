Giulio Regeni | il 25 gennaio si ricorda il 3° anniversario della sua morte

Il ricordo di Giulio Regeni in più di cento piazze italiane : Sono passati tre anni esatti dalla sparizione al Cairo di Giulio Regeni e ancora non si conosce la verità sulla morte del ricercatore. Oggi sono più di 100 le piazze in Italia che si colorano di ...

Regeni - tre anni fa il sequestro in Egitto 'Caro Giulio - noi non molliamo' : FIUMICELLO, UDINE, - In una Fiumicello con il sole e con pezzi di ghiaccio che non riescono a sciogliersi, si prepara il grande saluto a Giulio Regeni. Tre anni dopo la sua scomparsa al Cairo, quando ...

Giulio Regeni - tre anni dalla scomparsa : la storia del caso : Giulio Regeni, tre anni dalla scomparsa: la storia del caso Il giovane ricercatore è scomparso al Cairo il 25 gennaio del 2016 e nove giorni dopo il suo corpo martoriato è stato ritrovato lungo una strada. Da allora la Procura di Roma cerca i colpevoli del suo omicidio nonostante i depistaggi. La madre: "Non ...

Regeni - luci accese per ricordare Giulio : 10.11 Stasera alle 19.41 (l'ora in cui Giulio Regeni fu rapito tre anni fa al Cairo) in oltre 100 piazze italiane migliaia di luci si accenderanno per il terzo anniversario della sparizione di Giulio Regeni". E l'iniziativa promossa da Amnesty International."Pochi giorni dopo, il nome del ricercatore italiano si sarebbe aggiunto al lungo elenco delle persone torturate a morte in Egitto". A Fiumicello,con la famiglia e gli amici del giovane, ci ...

Giulio Regeni - se considerassimo al Sisi coinvolto non gli chiederemmo chi è stato : Non mi è del tutto chiaro cosa ci faccia quel galantuomo di Roberto Fico nel partito dei giggini, detti grillini prima che lo stesso Grillo cominciasse a dare lievi segni di insofferenza per certe sue creature. Ma so che nel ruolo di presidente della Camera Fico dimostra una correttezza e una sobrietà che non sono esattamente il segno distintivo della maggioranza, né per la verità di molta opposizione. Non essendo un fasullo come tanti suoi ...

Giulio Regeni 2016-2019. I tre anni di proclami politici “per la verità” - da Renzi a Salvini-Di Maio (videoblob) : Tre anni, tre governi: Renzi, Gentiloni, Conte. Il 25 gennaio 2016 al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni, che una settimana dopo veniva trovato cadavere sul ciglio di una strada. Evidenti sul suo corpo i segni delle torture subite. Da allora in Italia è cresciuta la richiesta di verità sulla tragica fine del ricercatore di Fiumicello, testimoniata da simboli, bandiere issate su edifici pubblici e manifestazioni pubbliche, come le ...

Giulio Regeni - tre anni dalla sparizione : in 100 piazze l’Italia che non dimentica torna a chiedere la verità sull’omicidio : Il 25 gennaio 2016 fa al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni. Il 3 febbraio sarebbe stato ritrovato morto, il corpo straziato da evidenti segni di tortura, lungo la superstrada che collega la capitale con Alessandria. Tre anni dopo la verità è ancora lontana, 5 agenti egiziani sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ma i responsabili dell’omicidio non sono ancora individuati nonostante le promesse ...

Tre anni senza Giulio Regeni : fiaccolate in tutta Italia per chiedere verità e giustizia : Domani, venerdì 25 gennaio, in oltre cento piazze Italiane si accenderanno migliaia di candele in onore di Giulio Regeni. Era infatti il 25 gennaio del 2016, quando alle ore 19.41, il giovane giornalista inviò il suo ultimo sms prima di scomparire nel nulla, in Egitto, prima di essere brutalmente assassinato. Il 3 febbraio seguente venne poi ritrovato morto con addosso segni di tortura....Continua a leggere

Ragusa - fiaccolata per Giulio Regeni : Amnesty Ragusa, organizza per domani , nel giorno del terzo anniversario dalla morte di Giulio Regeni, una fiaccolata. Appuntamento in Piazza Poste

