Giù i dazi per 1 mld | presentato a Bologna accordo Ue-Giappone

BORSA MILANO chiude negativa - Giù banche dopo raccomandazione Bce su Npl Mps : ** I timori per l'economia cinese penalizzano il settore del lusso e in particolare MONCLER , -2,66%, , mentre si muove in controtendenza TOD'S , +1,84%, con volumi nella norma. ** Fuori dal listino ...

Giulia De Lellis torna nella redazione di Uomini e Donne e fa un annuncio... : Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne e fa un annuncio. L'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi è tornata sul 'luogo del delitto' e ha raccontato tutta la sua emozione nelle sue ...

Le raccomandazioni di Morgan Stanley - giudizio positivo su Moncler : La banca d'investimento americana Morgan Stanley ha fissato il giudizio su Tod's e Ferragamo a underweight , con un target price rispettivamente a 37 e 16,50 euro, mentre su Moncler ha alzato la ...

Guerra commerciale : Cina sospende dazi aggiuntivi auto - abbassa per tre mesi tariffe esistenti da 40% al 15% : La Cina ha confermato che sospenderà i dazi doganali aggiuntivi del 25% sulle importazioni di auto prodotte negli Stati Uniti, inizialmente previsti per il prossimo 1° gennaio. La sospensione durerà ...

Messaggero Sant'Antonio : giornalisti dormono in redazione. Giulietti : "inaccettabile" : È l'ennesimo caso di taglio drastico nel mondo dell'informazione e del pluralismo. Mi auguro che anche il Papa possa intervenire in questa vicenda che macchia l'immagine dell'intera Chiesa evangelica ...

Trump bluffa sui dazi - le Borse Giù : Le bugie hanno le gambe corte, ma quelle di Donald Trump non riescono a reggere nemmeno la distanza che separa un tweet da un altro cinguettio. Il presidente Usa, che solo 24 ore prima aveva dato già ...

Dazi - Trump e Xi raggiungono la tregua. E le borse asiatiche festeggiano : Cina e Stati Uniti firmano una tregua di 90 giorni nella guerra commerciale. Donald Trump e Xi Jinping, in un vertice a Buenos Aires al termine del G20, hanno raggiunto l'accordo. L'intesa raggiunta fra il presidente cinese e quello americano prevede nuovi negoziati da tenersi nel giro di tre mesi e che dovrebbero risolvere in via definitiva il contenzioso sullo squilibrio della bilancia commerciale. L'obiettivo di Xi era quello di evitare una ...

In cosa consiste la tregua tra Cina e Stati Uniti sui dazi commerciali raggiunta al G20 : Le preoccupazioni per le tensioni commerciali nell'economia globale sono affiorate anche nel corso del G20 e il managing director del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha ...

G20 - accordo raggiunto. Superate le divergenze su dazi e clima : Teleborsa, - Sarebbe stato raggiunto l'accordo sulla bozza del documento finale del G20, che si tiene in Argentina a Buenos Aires, nonostante le tensioni per possibili disaccordi su dazi e clima. Il ...

Dazi - Trump minaccia dazi sulle auto. Il Fmi : "Così crescita globale Giù dello 0 - 75%" : Alto debito, spread in aumento ed economia in rallentamento: sono molti i fronti di preoccupazione che rilva il Fondo monetario internazionale in un documento ad hoc per il G20 argentino. Il debito ...