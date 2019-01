Giorno della Memoria | per non dimenticare le vittime della shoah

“Chi non è di Ravenna si tolga occhiali e scarpe” : la lezione di un prof per il Giorno della Memoria : A Ravenna un professore di Lettere è entrato nella sua classe di seconda media e ha dato una lezione davvero particolare ai suoi studenti. Per prepararsi al Giorno della Memoria l’insegnante ha in qualche modo simulato la deportazione degli ebrei coi suoi ragazzi: “Hanno capito ciò che è stato”.Continua a leggere

La Macedonia cambierà nome - via libera della Grecia. Tsipras : "Giorno storico" : Il Parlamento greco ha approvato lo storico accordo sulla modifica del nome della Macedonia. Quello che ha portato al via libera all'intesa che mette fine ad anni di querelle tra Grecia e Macedonia è stato un percorso ad ostacoli. Nell'impasse che ha preceduto il via libera di Atene ha rischiato di avere la peggio il governo di Alexis Tsipras, che ha superato a fatica la prova della fiducia dopo l'uscita dalla coalizione del partito Greci ...

Giorno della Memoria - celebrazioni a Borghetto : ... Democracy and the Iron Law of Oligarchy Pieffe Edizioni Filosofia e Scienze umane Bryce: Oligarchies within Democracies Pieffe Edizioni Filosofia e Scienze umane Gaetano Mosca: La classe politica , ...

Spagna - bimbo caduto nel pozzo - oggi il Giorno della verità : minatori a due metri da Julen : oggi, venerdì 25 gennaio, il mondo conoscerà le sorti del piccolo Julen Rosellò, il bimbo di 2 anni e mezzo caduto - ormai 12 giorni fa - in un pozzo nei pressi di Totalán (centro rurale alle porte di Malaga). Secondo gli aggiornamenti del quotidiano El Pais (che sta seguendo la drammatica vicenda dal primo giorno) i soccorritori sarebbero vicinissimi al recupero. Mancherebbero, infatti, solo poco più di due metri di terreno da scavare. Il ...

Sci alpino - è il Giorno della discesa maschile a Kitzbühel : sette gli azzurri al via sulla Streif : A Kitzbühel nevica, ma la partenza della discesa è confermata alle 11.30: apre Reichelt, Paris ha il 13, Innerhofer il 15, poi altri cinque azzurri sette azzurri al via sulla Streif, per l’appuntamento più sentito della Coppa del Mondo. Ad aprire le danze nella discesa di Kitzbühel, dove è in corso una forte nevicata, sarà l’austriaco Hannes Reichelt. Il primo degli italiani al cancelletto sarà Dominik Paris con il numero 13, ...

Albenga - sabato il ricordo del 'Giorno della Memoria' : Albenga. In occasione della Giornata della Memoria, la Fondazione Gian Maria Oddi, in collaborazione con il Comune di Albenga e l'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea, organizza ...

Giorno della memoria : il ricordo delle vittime della shoah : Dopo la scoperta di Auschwitz, e grazie alle testimonianze dei suoi sopravvissuti, il mondo intero ha iniziato a parlare di genocidio , leggi l'articolo Giorno della memoria: breve dizionario da ...

Giorno della Memoria - partono le riprese del documentario realizzato con la collaborazione della Anne Frank Fonds Basel : Kitty si rivolge al mondo esterno e cerca di capire quale potrebbe essere l'antidoto contro ogni forma di razzismo, facendoci riscoprire l'assoluta contemporaneità del messaggio di Anne come ...

Milano. Palazzina Liberty in musica celebra il Giorno della memoria : Palazzina Liberty in musica celebra il Giorno della memoria, domenica 27 gennaio 2019, con due concerti tematici e un incontro

Muore nel Giorno del suo compleanno : Mattia sconfitto della malattia : Appassionato di sport, frequentava una parrocchia a Spinea, dove sabato alle 10 verranno celebrati i funerali.

Giorno della Memoria. Vado sabato ricorda gli ex deportati : Vado Ligure. sabato pomeriggio 26 gennaio, a partire dalle 15 pressop l'ex stabilimento MIchallet dove saranno poste corone di fiori per i caduti e poi a Villa Groppallo e presso l'aula magna delle ...

Sono da leggere con attenzione le parole di Mattarella nel Giorno della Memoria : Roma, 24 gen., askanews, - attenzione a favorire lo sviluppo dell'odio, del razzismo, dell'antisemitismo - in Italia Sono fenomeni in aumento - perché se hanno alla base un nazionalismo esasperato ...

Giorno della Memoria : le sorelle Bucci raccontano la Shoah : Sono previste celebrazioni istituzionali, cortei, esposizioni, spettacoli con l'obiettivo ultimo di fare del Giorno non una data rituale, ma piuttosto una sfida all'intolleranza e alla violenza nei ...

SPOLETO - Giorno della MEMORIA : SPOLETO Testimonianze, incontri, approfondimenti, film, documentari e spettacoli teatrali per raccontare la tragedia DELLA Shoah e per preservarne la MEMORIA, perché, come dice Primo Levi, «…sarà bene ricordare a chi non sa, ed a chi preferisce dimenticare…»: questo il ...