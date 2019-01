Ginnastica artistica | sorteggiati gli ordini di lavoro della prima di serie A La scelta

oasport

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il 18 gennaio, presso la sede federale di Viale Tiziano, a Roma, si sono tenuti i sorteggi per determinare glidi salita delle società impegnate nellaprova del Campionato diA di, che si terrà a Busto Arsizio il prossimo 24 febbraio.Questo vuol dire che, diversamente dalle tappe successive, dove gli attrezzi saranno stabiliti secondo classifica, nellatappa ogni società sarà obbligata a fare quanto deciso dal “caso”.Anche quest’anno la gara sarà divisa in tre turni e in ognuno di questi vi saranno quattro società, una per attrezzo.Nel primo girone avremo, al volteggio, la Ginnica Giglio, squadra capitanata da Lara Mori che, per concomitanza di date, ha rimandato la sua seconda prova in Coppa del Mondo proprio per sostenere le compagne in quel di Busto Arsizio. Sugli altri attrezzi invece, ci saranno le altre due azzurre con cui ...