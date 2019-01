Genoa | le prime parole dell’attaccante Sanabria

calcioweb.eu

"Sono felice di essere tornato in Italia, sono pronto per questa nuova avventura con la maglia rossoblu. Ile' una squadra forte e una societa' storica, spero di fare bene". Sono ledell'attaccante paraguaiano Antonioappena sbarcato a Milano ai microfoni di Sky Sport. Il calciatore è atteso a Genova per visite mediche e poi la firma del nuovo contratto con il club del presidente Preziosi. Nelle ultime ore è stato chiuso l'accordo con il Betis Siviglia in prestito per 18 mesi con un riscatto superiore ai 20 milioni ed è stato scelto dalper sostituire Piatek, passato al Milan dopo la cessione di Gonzalo Higuain.