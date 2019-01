GdF Roma | confisca beni oltre 2 mln euro a 3 appartenenti Famiglia Casamonica-Guglielmi

GdF Roma : a Fiumicino sequestrati oltre 47 kg. di stupefacenti - arrestati 15 narcotrafficanti : stupefacenti : Babbo Natale sbarca a Fiumicino per consegnare insoliti regali. Maxi operazione conclusa con il sequestro di oltre 47 Chili di droga. arrestati 15 narcotrafficanti . In occasione delle ...

Usura : GdF Roma sequestra beni per 2 milioni di euro : I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni per 2 milioni di euro nei confronti di M.P., residente ad Albano Laziale, accusato di Usura ed estorsione e coinvolto in passato in reati di stupefacenti. Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale capitolino, e' scaturito da una indagine svolta dalla Compagnia di Velletri che ha permesso di ricostruire ...