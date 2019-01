Francesco Monte e Giulia salemi | svelato dettaglio intimo | scoppia il caos

Francesco Monte e Giulia : svelato un dettaglio piccante. E’ polemica : Giulia Salemi e Monte: un particolare sulla loro intimità scatena polemiche Francesco Monte e Giulia Salemi, come tutti sapranno, si sono innamorati nei mesi passati nella dimora “gieffina”. E anche dopo la fine del reality la loro storia procede a gonfie vele. A proposito della loro relazione, Lisa Fusco, poco fa, ha fatto una rivelazione che ha già creato polemiche. La donna, difatti, ha svelato su instagram un dettaglio piccante ...

Giulia Salemi e Francesco Monte fidanzati e felici : ‘Francesco da quando è fuori dalla Casa del GF Vip è un’altra persona’. Leggi le sue parole : Giulia Salemi durante una diretta su Instagram parla dell’uomo che l’ha resa felice, Francesco Monte, a cui ormai è legatissima. “Mi tiene in forma in tutti i sensi, psicologicamente e fisicamente: mi appaga”, confida... L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte fidanzati e felici: ‘Francesco da quando è fuori dalla Casa del GF Vip è un’altra persona’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Giulia Salemi e Francesco Monte lasciano l’Italia? Il nuovo progetto : Francesco Monte e Giulia Salemi vanno a vivere in America? Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è esplosa la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi e, ad oggi, sembra aver preso la giusta direzione. Negli ultimi giorni si è molto parlato di una loro possibile convivenza. Intervistato dal settimanale nuovo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che è ancora presto per compiere un passo così importante, ...

Striscia la Notizia vs Alessia Marcuzzi : l'Isola dei famosi 2019 e il caso di Francesco Monte : l'Isola dei famosi 2019 non è ancora iniziata - mancano soltanto poche ore, poi stasera il debutto - che Striscia la Notizia non perde tempo ad attaccare Alessia Marcuzzi , accusata di aver commesso ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : Fariba Tehrani ha un ripensamento? : Giulia Salemi e Francesco Monte: Fariba Tehrani si pente di un gesto? Fariba Tehrani è tornata a parlare sui social e in queste ore ha postato un commento che potrebbe essere riferito a Giulia Salemi e Francesco Monte. “Nella vita l’amore è il valore più elevato. Non dovrebbe essere ridotto a stupi*i rituali”. Sono state queste le parole della madre dell’influencer su Instagram. Fariba ha avuto un ripensamento su ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : arriva il rimprovero di Fabio Basile : Giulia Salemi e Francesco Monte: Fabio Basile li critica Durante la serata di ieri Francesco Monte e Giulia Salemi sono nuovamente apparsi insieme, ma la coppia ha deciso di non trascorrere la cena da soli. Con loro infatti è apparso un altro protagonista del Grande Fratello Vip: Fabio Basile. Peccato però che l’entusiasmo di Francesco e Giulia sia stato smorzato dal rimprovero del bel judoka. Basile infatti, appena è stato annunciato ...

Giulia Salemi furiosa sui social/ Chiusa la fanpage dedicata a lei e Francesco Monte : 'una cattivera gratuita' : Giuia Salemi furiosa sui social per la chiusura di una fanpage dedicata a lei e a Francesco Monte: 'sono scioccata, una cattiveria gratuita'.

Giulia Salemi e Francesco Monte in aiuto dei bambini malati : l'annuncio sui social : I due ex gieffini scendono in campo per una causa importante: grazie ad alcuni soldi raccolti dai fan club potranno aiutare...

Giulia Salemi e Francesco Monte grazie ai fan aiuteranno bambini ammalati : il grande gesto di solidarietà : Giulia Salemi e Francesco Monte sorprendono tutti: il grande gesto di solidarietà della coppia Giulia Salemi e Francesco Monte appaiono innamorati più che mai dopo la loro partecipazione al grande Fratello Vip. I due, al contrario di quello che le male lingue hanno più volte insinuato, oggi passano sempre più tempo insieme. La complicità ritrovata […] L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte grazie ai fan aiuteranno bambini ammalati: il ...

Francesco Monte bacchetta Giulia Salemi : “La vuoi smettere?” : Giulia Salemi “disturbatrice”: Francesco Monte la bacchetta Durante la serata di ieri Francesco Monte e Giulia Salemi sono usciti fuori a cena insieme ad alcuni loro amici, tra cui è apparso anche Andrea Mainardi, con cui hanno condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Su Instagram Giulia Salemi ha inquadrato il famoso chef e ha chiesto ai suoi fan se si ricordassero che dentro la Casa ne aveva combinate di tutti i ...

Francesco Monte si veste da pompiere e Giulia Salemi provoca : 'Spegni il mio fuoco' : Tra le storie d'amore nate quest'anno nel corso del Grande Fratello Vip 3 vi è sicuramente quella tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, ormai, stanno insieme da quando si sono spenti i riflettori del fortunato reality show Mediaset e sui social appaiono felici e innamorati più che mai. In queste ore, però, ha fatto discutere quella che è sembrata una vera e propria provocazione - anche se ironica - da parte della bella Giulia Salemi, la ...

Giulia Salemi e Francesco Monte/ Convivenza in arrivo? Cercano casa a Milano : Giulia Salemi e Francesco Monte bruciano le tappe: la coppia del Grande Fratello Vip pronta alla Convivenza in quel di Milano.

