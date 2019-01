Frana tra Casamicciola e Lacco Ameno | tragedia sfiorata a Ischia

Sicilia : Frana sulla strada statale 122 "Agrigentina" : Una frana si è verificata in Sicilia, lungo la strada statale 122 "Agrigentina": lo smottamento è avvenuto nel tratto stradale compreso fra il km 77,000 e il km 79,000. Tratto che è stato...

Frana a Caltanissetta : chiuso tratto della SS122 : “Sulla strada statale 122 Agrigentina il tratto è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni, fra il km 77,000 e il km 79,000 a Caltanissetta, a causa di una Frana. Le deviazioni vengono segnalate in loco“: lo rende noto Anas. “Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo ...

Maltempo Sicilia - Frana nel Palermitano : massi sulla strada : Maltempo in Sicilia, in particolare nel Palermitano. La strada statale 643 Di Polizzi è provvisoriamente chiusa al traffico a Polizzi Generosa (Palermo), per caduta massi sul piano viabile. L’itinerario alternativo è costituito dall’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Nella giornata di domani, salvo condizioni meteo avverse, è previsto l’arrivo della squadra di manutenzione per la rimozione del materiale dal piano ...

Frana sulla SS120 nel Palermitano : chiuso tratto : Chiusa per Frana la SS120 “Dell’Etna e delle Madonie“, nel territorio comunale di Cerda (Palermo). ANAS ha disposto la deviazione del traffico sulla viabilità comunale all’interno dell’abitato del piccolo Comune. L'articolo Frana sulla SS120 nel Palermitano: chiuso tratto sembra essere il primo su Meteo Web.

Cosenza : Frana sulla SS107 “Silana Crotonese” - chiuso tratto : Da ieri sera, a causa di una frana al km 2,300, la SS107 “Silana Crotonese” è chiusa al traffico dal km 0,000 al km 15,500, tra Paola e San Sili (CS). Il percorso alternativo è costituito dall’A2 “Autostrada del Mediterraneo” e dalla strada statale 283 “Delle Terme Luigiane”. Sono già in corso sul versante roccioso le ispezioni da parte del personale di Anas che ieri sera, a causa della pioggia e dell’oscurità, non era stato possibile ...

Afghanistan - travolti da Frana mentre cercavano oro : 30 morti : Almeno 30 persone sono morte travolti da uno smottamento nel distretto di Kohistan, provincia di Badakhshan, nel nord-est dell'Afghanistan . Gli abitanti della zona avevano scavato un cunicolo ...

Frana sulla SS114 in provincia di Messina : chiuso tratto ad Alì Terme : A causa di una Frana, avvenuta al km 22,750, è stato chiuso nel Messinese, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 114, nel territorio di Alì Terme. La circolazione viene deviata sulla rete stradale locale. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine. L'articolo Frana sulla SS114 in provincia di Messina: chiuso tratto ad Alì Terme sembra essere il primo su Meteo Web.

Frana nel Messinese : chiuso tratto della SS114 “Orientale Sicula” : A causa di una Frana, la SS114 “Orientale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 22,750, nel territorio comunale di Alì Terme, in provincia di Messina. La circolazione è provvisoriamente deviata sulla rete locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo ...

Sicilia : grossa Frana nel messinese - strada chiusa : Una frana di notevoli dimensioni si è verificata nelle prime ore di oggi nel messinese, interessando il tratto stradale da Portella Castanea a San Michele che è stato chiuso per la caduta di...

Frana a Maccagno - al confine fra Italia e Svizzera : interrotte strada e linea ferroviaria : Una Frana si è verificata nell'area di Maccagno, in provincia di Varese, nel tratto stradale (strada Statale 394) tra Luino ed il valico di Zenna, al confine con la Svizzera. La Frana ha interessato...

Maltempo Palermo : crolla controsoffitto in liceo - strada chiusa per Frana : A causa del Maltempo si è registrata una infiltrazione d’acqua, che ha provocato il crollo di una parte del controsoffitto nel liceo “Regina Margherita“, nel centro storico di Palermo. Il cedimento si è verificato stamattina. Non si registrano non ci sono feriti. A causa delle avverse condizioni meteo, la strada statale 643 ”Di Polizzi” è provvisoriamente chiusa dal km 6,000 al km 6,500, in località Polizzi Generosa ...

Frana interrompe la strada per Vallepietra : isolati i Monasteri : Disagi in seguito al maltempo anche nella Regione Lazio e in particolare nella provincia di Roma. Dopo la voragine sulla Pontina una Frana ha interrotto la strada che collega Subiaco a Vallepietra, ovvero al strada che collega ai Monasteri benedettini. Lo smottamento, che ha fatto Franare pare di un costone sulla strada statale 45, si è verificato nei pressi del Monastero di Santa Scolastica. I Monasteri restano di fatto isolati e sono ...

Maltempo - Frana nel Trentino : strada interrotta per 4 giorni : Una frana e’ piombata sulla provinciale della destra Adige in località Santa Lucia, tra Mori e Chizzola, nel Trentino, proprio mentre non passava nessuno. La frana si e’ rapidamente frantumata in quattro massi piu’ grandi, di circa un metro cubo ciascuno, e in un scarica di sassi e massi di misure meno imponenti, ma tutti comunque in grado di sfondare qualsiasi carrozzeria. Sulla strada il materiale è arrivato aprendosi a ...

Maltempo Toscana : Frana sull’argine di un torrente a Camaiore - strada chiusa : A causa di una frana sull’argine del torrente Lucese, nel territorio di Camaiore, in via Antichi, il Comune ha deciso di interrompere la strada. Già dalla serata di ieri il Comune ha attivato un intervento di massima urgenza ripristinando il transito a pedoni, cicli e motocicli. Nei prossimi giorni verrà concluso l’intervento e si stima la riapertura della strada intorno alla metà della settimana prossima. La frana è una delle ...