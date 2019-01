Formula E | ePrix di Santiago del Cile | domani in diretta tv e streaming su Eurosport

Formula E - Sabato in pista con l'ePrix del Cile : Terzo appuntamento della stagione di Formula E: la categoria con monoposto 100% elettriche correrà, questo Sabato, a Santiago del Cile, sul nuovo circuito cittadino situato allinterno di Parque O'Higghins.La lotta entra nel vivo. La classifica piloti vede al comando Jerome DAmbrosio (Mahindra), mentre in quella costruttori spicca il nome della DS Teechetah. Ma i valori in campo visti finora hanno proclamato la BMW la squadra da battere e senza ...

Formula E - D'Ambrosio vince l'ePrix di Marrakech : Jérme D'Ambrosio ha vinto l'ePrix di Marrakesh, secondo appuntamento del campionato di Formula E. Il pilota della Mahindra, partito dalla decima posizione sulla griglia di partenza, ha condotto una gara accorta e intelligente e ha sfruttato ogni occasione che gli si è presentata per mettere le mani sulla sua prima vittoria stagionale. Sul podio anche le due Envision Virgin Racing di Robin Frijns e Sam Bird: le due vetture, spinte dal powertrain ...

DIRETTA Formula E / GP Marocco 2019 ePrix Marrakech streaming video e tv : trionfa Jerome D'Ambrosio : DIRETTA FORMULA E GP Marocco 2019 Marrakech streaming video e tv. Oggi la seconda gara della nuova stagione: classifica, vincitore e podio , 12 gennaio, .

Diretta Formula E / GP Marocco 2019 ePrix Marrakech streaming video e tv : video - incidente per Vergne : Diretta Formula E GP Marocco 2019 Marrakech streaming video e tv. Oggi la seconda gara della nuova stagione: classifica, vincitore e podio , 12 gennaio, .

Formula E - Sabato in pista per l'ePrix di Marrakech : La Formula E torna a correre in Marocco per la terza volta nella storia della categoria. Appuntamento Sabato con il terzo ePrix di Marrakech, seconda prova del campionato 2018/2019.Si accende la battaglia. Al primo appuntamento in Arabia Saudita, lo scorso mese, la BMW ha debuttato con un gran risultato, portandosi a casa la vittoria a opera di Antonio Felìx da Costa. La seconda gara di Marrakech si preannuncia ancora più combattuta, ora che le ...

Formula E : ePrix di Marrakesh 2019 in diretta su Italia 2 ed Eurosport : Dopo l'antipasto dello scorso 15 dicembre in Arabia Saudita, è nuovamente tempo di scendere in pista per i piloti e i team della Formula E. Sabato 12 gennaio è infatti in programma l'ePrix di Marrakesh (Marocco), seconda di 13 prove che compongono il calendario della stagione 2018-19. La Formula E in Marocco per la terza volta L'ePrix di Marrakesh si disputa sul "Circuit International Automobile Moulay El Hassan", situato nel centro storico ...

Formula E - EPrix Ad Diriyah : Da Costa regala alla Bmw un esordio da sogno : esordio da sogno per la Bmw in Formula E. A Riad Felix Da Costa , partito dalla pole, ha conquistato l' EPrix di Ad Diriyah regalando alla casa tedesca una prima volta storica. Una gara molto ...

Formula E - Sabato si corre l'ePrix di Ad Diriyah : Dicembre a motori spenti? Sì, tranne quelli elettrici della Formula E che è pronta a dare il via alla nuova stagione, la quinta nella storia della categoria. Si aprono le danze con lePrix di Ad Diriyah, in Arabia Saudita. La gara si terrà Sabato 15 dicembre, ma nel Regno sta per iniziare un grande festival con musica, intrattenimento e, ovviamente, tanto motorsport.La prima gara delle Gen 2. Questa sarà la prima gara della nuova era della ...