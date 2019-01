Foggia Crotone | formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Serie B - Foggia-Crotone : avanti i rossoneri - riscatto calabrese a 3 - 80 : Sfida salvezza nella seconda giornata di ritorno in Serie B: il Foggia, quartultimo con 17 punti, affronta in casa il Crotone, ultimo in classifica a 14 punti. Gli analisti 888sport.it non si sbilanciano eccessivamente nelle previsioni anche se, gioco forza, i rossoneri partono da favoriti, complice la Serie positiva di sette turni allo Zaccheria: il loro successo è dato a 2,12. Sale invece a 3,80 la quota per il colpo del Crotone, che ...