Film in uscita | da La Favorita a Creed 2 | cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no

In uscita l'album colonna sonora del Film 'Hitler contro Picasso e gli altri' : In occasione del Giorno della Memoria , 27 gennaio, , Sony Masterworks pubblicherà in tutto il mondo la colonna sonora originale composta, orchestrata e diretta da Remo Anzovino per il celebrato ...

Film in uscita - da Glass a La Douler : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Glass di M. Night Shyamalan. Con Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson. Usa 2019. Durata: 122’. Voto 3,5/5 (DT) Il Dunn di Unbreakable è diventato “il Sorvegliante”, mantello nero e capellino, intento a seguire le tracce di Kevin, il killer con 24 personalità del Film Split che, questa volta, ha rapito e incatenato quattro cheerleader. Dunn salva le ragazze, inizia uno spietato duello a suon di botte con Kevin, ma i due vengono fermati ...

Film in uscita - da Una notte di 12 anni ad Attenti al Gorilla : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : UNA notte DI 12 anni di Álvaro Brechner. Con Antonio De La Torre, Chino Darin, Alfonso Tort. Spagna/Argentina/Francia 2018. Durata: 123’. Voto: 4/5 (AMP) “Quella cella mi ha reso ciò che sono ora”. José “Pepe” Mujica non l’ha mai nascosto, e forse l’Uruguay non avrebbe mai avuto uno dei più saggi presidenti dell’era contemporanea senza quei 12 anni trascorsi in isolamento coatto durante la dittatura iniziata nel 1973. Mujica era un Tupamaro, ...

I Film da vedere al cinema nel 2019 : ecco date di uscita e trama : Alita si trasforma così in un'abile cacciatrice di taglie, temuta dai criminali di tutto il mondo. uscita: 14 febbraio. Se la strada potesse parlare, di Barry Jenkins Adattamento cinematografico dell'...

Benvenuti a Marwen - una clip in anteprima del Film in uscita : L’immaginazione può salvare la vita, e se non ci credete c’è la storia di Mark Hogancamp a dimostrarlo. L’ex marine 38enne rimasto in fin di vita nell’aprile del 2000 per l’aggressione di un gruppo di giovani all’esterno di un bar nella città di Kingston – circa 150 chilometri a nord di New York – si è salvato ma ha perso la memoria e la capacità di mangiare, bere e camminare. Ha dovuto ricominciare da zero, e la risalita è iniziata da un ...

Ivan Iurato dopo l'uscita da Masterchef All Star : «Mi hanno proposto un Film porno - ho già pensato al titolo» : Fuoco e fiamme, letteralmente per Ivan Iurato, concorrente di Master Chef, protagonista della versione All Star del programma di Sky, da poco uscito da gruppo. Iurato è intervenuto ai microfoni della ...

Guida ai Film in uscita tra Capodanno e la Befana : ...5 'Vice - L'uomo nell'ombra' Un'opera dallo stile irriverente che ripercorre la carriera di Dick Cheney, Christian Bale, il quale, da giovane operaio alcolizzato, diventò l'uomo più potente del mondo ...

Film in uscita al cinema - da Amici Come Prima a Il Ritorno di Mary Poppins : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : BUMBLEBEE di Travis Knight. Con Hailee Steinfeld, George Lendeborg Jr., Megyn Price. Usa 2018. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (DT) 1987, dalle parti della costa californiana. Il transformer Autobot B-127 è in avanscoperta sulla terra ma, inseguito da due crudeli nemici Decepticon, e da un gruppo di militari statunitensi, soccombe. Lo ritrova, trasformato in un maggiolino Volkswagen e senza più software audio, l’adolescente ...

Prime foto e anticipazioni sul Film di Downton Abbey in uscita nel 2019 - il cast parla dei personaggi : Dopo il primo teaser trailer che annunciava l'arrivo nelle sale a settembre 2019, quattro nuove immagini del film di Downton Abbey e le dichiarazioni dei suoi protagonisti alzano il velo sull'atteso adattamento cinematografico, tanto voluto dal creatore Julian Fellowes che aveva sempre sognato di portare la sua creatura di maggior successo sul grande schermo. A pochi giorni dalla fine delle riprese, Entertainment Weekly ha pubblicato alcune ...

Natale al cinema - i Film in uscita : da 'Amici come prima' a 'Spider-Man' : Ampia e variegata scelta per il film da vedere a Natale al cinema. All’insegna dell'animazione e delle pellicole per famiglie come nella più classica tradizione e, in virtù di una ricca programmazione cinematografica, anche con una serie di proposte capaci di soddisfare le diverse esigenze di ogni cinefilo. Ad ognuno la sua scelta quindi. A seguire, segnaliamo alcuni tra i titoli più interessanti in uscita. I film da vedere a Natale al ...

Film in uscita al cinema - da Macchine Mortali a Il Testimone Invisibile : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Macchine Mortali di Christian Rivers. Con Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan. Nuova Zelanda/Usa 2018. Durata: 128’. Voto 4/5 (DT) In un futuro post-apocalittico (anno 3118?) dopo la guerra atomica dei “sei minuti”, gli umani sopravvivono su città/Macchine in movimento, e l’immensa Londra muove verso Est alla conquista di Shan Guo. Nella cupola di St.Paul lo scienziato Valentine sta costruendo un’arma ad energia ...

Svelata la data d’uscita di Noi siamo Afterhours - il docu-Film sul concerto ad Assago del 10 aprile : La data d'uscita di Noi siamo Afterhours è finalmente ufficiale. Dopo la presentazione al Festival del Cinema di Roma, il docufilm è ora disponibile per il pre-order con approdo sul mercato in programma per il 25 gennaio. Nel cofanetto sono compresi due CD live e un DVD nel quale è racchiuso il concerto sold out che gli Afterhours hanno tenuto al Mediolanum Forum di Assago del 10 aprile con il quale hanno concluso i festeggiamenti per i ...

Film di Natale in uscita al cinema : 'Il ritorno di Mary Poppins' con Emily Blunt : In occasione delle festività di Natale, arriveranno al cinema diversi Film dedicati alle famiglie. Quest'anno, oltre al consueto cinepanettone, ci sarà anche una pellicola interessante, distribuita da Walt Disney, che piacerà senz'altro a bambini e adulti. Si tratta de "Il ritorno di Mary Poppins", musical con Emily Blunt e la partecipazione di Meryl Streep. Ispirato al romanzo scritto da P. L. Travers nel 1935, il lungometraggio diretto da Rob ...

Film in uscita a dicembre - i documentari e gli show musicali : Un evergreen delle Feste, due sguardi inediti su momenti storici che hanno aperto ferite non rimarginabili raccontati però attraverso l’esempio di piccoli grandi eroi (uno dei quali da premio Nobel). E ancora, uno dei live cult del 2018, uno degli autori cinematografici più amati di sempre (svelato sotto un punto di vista davvero inconsueto) e lo street artist più noto e misterioso del pianeta. Infine, un po’ di nozioni scientifiche ...