Fiat 500 | che record | quasi 200 mila macchine vendute in un solo anno

Vendite 2018 - per l'iconica Fiat 500 ancora record in Europa : Oggi - ha precisato Napolitano - 500 è la vettura Fiat più globale con oltre 100 Paesi nel mondo in cui è commercializzata e l'80% dei volumi realizzati fuori dall'Italia. Complessivamente, dal 2007 ...

Fiat 500 : raggiunto un nuovo ed incredibile record [FOTO] : La Fiat 500 è leader di vendita in 11 Paesi europei e sul podio in altri quattro Da sempre simbolo del “Made in Italy” nel mondo, l’intramontabile Fiat 500 continua a far parlare di sé registrando, nel suo undicesimo anno di vita, il miglior progressivo di sempre con quasi 194.000 unità immatricolate in Europa nel 2018 (totale Fiat 500 e Abarth 500). Si tratta dell’ennesimo record conquistato dalla vettura più ...

Fiat 500X e 500L - ecco l'allestimento S-Design : Alzano il mirino 500X e 500L con l'allestimento S-Design . Al pari di 124 Spider e Tipo , le due bestseller, crossover e multispazio, si presentano con le versioni che puntano su ricca dotazione e ...

Nuova Fiat 500 e 500 5 porte : Manley punta al rilancio? [FOTO] : Il nuovo CEO di FCA potrebbe ringiovanire la gamma Fiat con il lancio delle nuove citycar premium Le vendite del brand Fiat in Italia e in Europa stanno subendo un rallentamento importante che pesa sui conti del Gruppo FCA. Secondo indiscrezioni, il nuovo CEO di Fiat-Chrysler, Mike Manley, vorrebbe ringiovanire la gamma della Casa del Lingotto lanciando una Nuova generazione della Fiat 500, accompagnata da una versione con passo più lungo ...

500X e 500L S-Design entro gennaio in tutti i concessionari Fiat : Le ultime novità FCA, per le vetture Medie di maggior successo del Gruppo, riguardano le nuove serie “S-Design”. Questa nuova declinazione della 500X S-Design presenta una vettura destinata a chi ha vocazione dinamica e sportiva. Stesso discorso riguarda l’auto destinata alle famiglie. La 500L S-Design, che guadagna molto in termini di rifiniture, confort, sicurezza e supporti attivi dediti alla sicurezza. Due ...

Fiat 500X e 500L S-Design - la famiglia speciale si allarga [FOTO] : Le nuove 500X e 500L S-Design ampliano la famiglia che già annovera 124 Spider, Tipo 5 porte e Tipo Station Wagon la serie speciale Fiat 500X S-Design si presenta in una dimensione stilistica completamente rinnovata. Sportività e look grintoso caratterizzano questa nuova edizione senza rinunciare alla cura dei dettagli e al comfort di guida che hanno fatto la fortuna del modello Fiat con il più alto tasso di conquista dai clienti di altri ...

Fiat : vendite in calo per tutti i modelli in Europa nel 2018 - in crescita solo la 500X - +9.7% - : Nuova Fiat Tipo Sport Il terzo modello Fiat più venduto in Europa è la Fiat Tipo. La famiglia di segmento C del brand ha raggiunto quota 106 mila unità vendute sul mercato europeo con un calo del 16%...

"THE VALUE OF GOOD DESIGN" : Fiat 500 AL MOMA DI NEW YORK : Se si contano le altre versioni , Sport, D, L, R, di prima generazione, tra il 1957 e il 1975 sono stati prodotti in totale più di quattro milioni di esemplari . Peculiarità di quest'auto sono le ...

Ritira dall'officina la Fiat 500 d'epoca - ma si schianta e muore davanti agli occhi della moglie : Quella fiammante Fiat 500 rossa vintage era la sua passione e voleva riportarsela a Pescara. L'aveva appena Ritirata da un'officina di Pollutri ma giunto sul ponte di Valle Grotte, in territorio di ...

Fiat 500 elettrica : la tecnologica cabrio firmata Harman International [FOTO] : La versione convertibile della 500e è caratterizzata da un design decisamente affascinante e da contenuti tecnologici di primo livello Harman International, azienda appartenente all’orbita di Samsung, ha deciso di mettere le mani sulla Fiat 500e, variante elettrica della celebre citycar di FCA che viene distribuita esclusivamente sul mercato nordamericano. Per rendere più appetibile la piccola a zero emissioni, Harman International ha ...

Fiat 500X Cross introduce Android Auto con la serie speciale Mirror : La Fiat 500X Cross sarà presto disponibile nella serie speciale chiamata Mirror, che introdurrà varie novità, tra cui il supporto ad Android Auto. L'articolo Fiat 500X Cross introduce Android Auto con la serie speciale Mirror proviene da TuttoAndroid.

Fiat 500X - Anche per la Cross - la serie speciale Mirror : La serie speciale della Fiat, denominata Mirror, arriva Anche sulla nuova 500X Cross, con il suo pacchetto di connettività e tecnologia. Di serie, la 500X Mirror Cross è dotata del sistema Uconnect 7" HD Live touchscreen con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto. Basato sull'allestimento City Cross, questo modello si presenta in livrea opaca Blue Jeans (disponibile Anche metallizzata, oppure Bianco ...

Una - cento - mille Befane : in volo dai campanili e a bordo della Fiat 500 : Prato, sfidando il freddo tante persone hanno partecipato agli appuntamenti. A Capezzana la tradizionale sfilata dei Re Magi a cavallo

Fiat 500 Club Italia organizza un evento per i bambini ricoverati a Genova