Expo,confermato proscioglimento di Sala

La Corte d'Appello di Milano haildi Giuseppe, sindaco di Milano ed ex commissario unico di, dall'accusa di abuso d'ufficio contestata nell'ambito dell'indagine sull'appalto per la fornitura del verde al sito dell'Esposizione universale. La Procura generale aveva impugnato la decisione del Gup di marzo 2018.è già a processo per la stessa vicenda,ma con l'accusa di falso, per la datazione del dicumento in cui veniva scelta la commissione di gara.(Di venerdì 25 gennaio 2019)