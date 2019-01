Eurolega | Milano batte lo Zalgiris Kaunas | 80-70

Basket - Eurolega : Milano affonda lo Zalgiris e torna alla vittoria : L' Olimpia Milano interrompe la striscia negativa di tre sconfitte consecutive in Eurolega e torna alla vittoria grazie al successo per 80-70 contro lo Zalgiris . Gli uomini di Pianigiani piegano i ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano affonda lo Zalgiris e resta in corsa! James e Kuzminskas trascinatori : Torna alla vittoria in Eurolega l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani supera col punteggio di 80-70 lo Zalgiris Kaunas, restando dunque in corsa per un posto nei playoff con un terzo di stagione regolare ancora da disputarsi. Milano decide l’incontro con 20 punti e 9 assist di Mike James, 17 di Vladimir Micov e Dairis Bertans (oggi usato più spesso del solito), 14 di un Mindaugas Kuzminskas decisivo ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano riceve lo Zalgiris Kaunas per ripartire in Europa. Trent’anni fa la sfida era Dino Meneghin-Arvydas Sabonis : L’Eurolega è ormai giunta ai due terzi del proprio cammino di regular season nella stagione 2018-2019, e si fa sempre più serrata la lotta per arraffare gli ultimi posti per i quarti di finale. Al Mediolanum Forum di Assago, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha la necessità di riprendere la marcia contro un’altra formazione nelle sue stesse condizioni (8 vittorie e 11 sconfitte): lo Zalgiris Kaunas. La formazione lituana, ...

Eurolega Milano - finale amaro a Vitoria : l'Ax Armani esce dalla zona playoff : Torino - Tre sconfitte in un colpo solo: a Vitoria, sul campo che ospiterà le Final Four di Eurolega , Milano perde partita e differenza canestri contro i baschi, e inoltre esce - per la prima volta - ...