Euro-dollaro sull' altalena | dopo BCE e PMI americani

Andamento cambio Euro /Dollaro USA del 24/01/2019 - ore 15.40 : Giornata cauta per il cross-rate Euro contro Dollaro , in perfetta sintonia con l' Andamento piatto dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro / Dollaro USA ha aperto a quota 1,138, ...

Imperi valutari : il dollaro domina - ma l' Euro è in ascesa : L'uso del dollaro come valuta di riserva privilegiata negli scambi internazionali è una caratteristica dell'economia globale dal secondo dopoguerra. Meno noto è il ruolo svolto da altre valute-chiave quale lo Yen, la Sterlina, Il Marco tedesco e, negli ultimi 20 anni, l'euro . Anche l'uso di queste divise ha ...

Andamento cambio Euro /Dollaro USA del 16/01/2019 - ore 15.40 : Non si allontana dalla parità il cross-rate Euro contro Dollaro , mostrando un Andamento simile all' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro / Dollaro USA , che ha esordito a quota 1,1404, ...

Previsioni EUR/USD Forex 2019 : dollaro ribassista contro Euro per Lombard Odier : Una condizione che in termini assoluti non determina necessariamente un fattore sfavorevole per il dollaro, ma che viene calato in un contesto in cui l'economia USA dovrà affrontare un problema di ...