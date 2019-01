Equitazione | Coppa del Mondo Dressage 2019 | Isabell Werth trionfa anche ad Amsterdam

oasport

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Vince sempre lei. Nella tappa dideldidi, specialità, arriva l’ennesimo successo in carriera per la tedesca, capace di conquistare nei quasi trent’anni di attività ben dieci medaglie olimpiche, oltre a sette titoli mondiali, occupando nell’ultimo aggiornamento tre delle prime quattro posizioni del ranking mondiale, con tre cavalli diversi.Per quest’occasione, la quarantanovenne nativa di Rheinberg scende in pista insieme a Weihegold OLD, totalizzando lo straordinario punteggio di 80.065%, risultando al primo posto nelle classifiche di tutti e cinque i giudici, e accumulando un vantaggio di oltre tre punti percentuali sulla connazionale Dorothee Schneider. La numero 7 della classifica FEI entra infatti per ultima in sella a Sammy Davis Jr e trova un buon 76.217%, tornando sul podio dallo scorso 9 ...