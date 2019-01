quotidiano

: Comunque la gente che porta sfiga e genera energia negativa esiste - Maribelli2 : Comunque la gente che porta sfiga e genera energia negativa esiste - MCaziza : Il Mondo è strano credo che metà è fatta di energia negativa-positiva attualmente mi trovo nella posizione negativa! — infuriata - generazionebio : Le campane a vento sono molto usate nella pratica del Feng Shui per sciogliere l'energia negativa o per caricare di… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Dunque, dalle parti del Movimento possono metterla come vogliono, ma non c'è Paese al mondo del livello di sviluppo del nostro che intenda rinunciare a priori, come si chiede di fare, a una politica ...